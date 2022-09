Kálmán Tibor elmondta, a képviselő-testület ülésén elfogadták a helyi általános iskolák 2021/2022. tanévben végzett munkájáról és az idei tanév elindításáról szóló tájékoztatóját. A polgármester elismerően szólt az intézmények tevékenységéről, mint mondta, mind az állami, mind az egyházi fenntartású iskolák, illetve művészeti iskola, valamint a Dr. Illyés Sándor Intézmény is magas szintű munkát végez a saját területén.

Kálmán Tibor ismertette, komoly és feszített munkát kell végezni annak érdekében, hogy az energiahordozók elszabadult árait ki tudják fizetni, ezért fogadták el a veszélyhelyzeti intézkedéseket. Mint hangsúlyozta, elsődlegesnek tekintik a kötelező feladatok ellátását, az óvodák és bölcsődék működtetését, a szociális háló fenntartását. Kifejtette, minden lehetséges intézkedést meg fognak tenni annak érdekében, hogy a rendszer működjön. Lesznek olyan helyiségek, amelyek esetében fagymentesítésére, lezárására, illetve temperálására fognak fókuszálni.

– Várhatóan a téli időszakban nem lesz nyitva a galéria, a múzeum, a könyvtár, a kulturális központ, az intézmények munkatársai online formában végzik majd munkájukat – tette hozzá. – Az uszoda csökkentett üzemben módban fog működni, a fürdő esetében két szakember jelenleg is számításokat végez, hogy miként lehet Celsius fokokat „nyerni”. Kiemelte, harminckilenc középületen van napelem a városban, ami most nagy segítséget jelent.

Nyomatékosította, a szociális hálót mindenképpen igyekeznek fenntartani. A költségvetésben 151 millió forintot meghaladó összeget különítettek el szociális juttatásokra, amelyből a teljesség igénye nélkül otthoni szakápolásra, ösztöndíjakra, életkezdési támogatásra, adósságkezelésre, gyógyszerköltségekre, lakásfenntartásra is igényelhető támogatás. A családsegítő szolgálat és a polgármesteri hivatal munkatársai is segítenek ebben. A jövő évi büdzsében is igyekeznek minél több szociális támogatást betervezni.