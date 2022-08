Mindezzel az a cél, hogy a fogyatékossággal élőket otthonukban láthassák el, és hogy segítsék őket a lakáson kívüli közszolgáltatások elérésében.

Hangsúlyozta, hogy a támogató szolgáltatás a kistérségi intézmény révén most is elérhető a méhkerékiek számára. Ugyanakkor azt kérték tőle a helyiek, hogy igyekezzenek saját kereteik között elindítani a szolgáltatást, erről egyeztettek a helyi gondozási központtal is, keresve a megoldást és a szükséges forrást.

Most egy pályázatot adnak be, hogy a támogató szolgáltatáshoz beszerezzék a szükséges gépjárműveket, emellett a belső udvar kiépítésével fejlesztenék az idősek nappali ellátását, továbbá a házi segítségnyújtás feltételeit ugyancsak javítanák, összesen 43 millió forintból. Tát Margit polgármester hangsúlyozta ugyanakkor azt is: az alapszolgáltatások bővítése mellett továbbra is a legfontosabb cél az, hogy egy bentlakásos intézményt alakítsanak ki Méhkeréken.