Dani Attila polgármester – aki Kovács László református lelkésszel nyitotta meg a rendezvényt – elmondta, szükségük van a helyieknek egy olyan napra, amikor kikapcsolódhatnak, együtt lehetnek, találkozhatnak a régi barátokkal, szomszédokkal. Ezért szerveznek immár sokadik éve falunapot, amelyre most is a település apraja-nagyja kilátogatott, illetve sok elszármazott is érkezett.

A déli órákban minden jelenlévőnek ingyen osztottak egy-egy tál sertéspörköltet, amit helyben is elfogyaszthattak, de akár haza is vihettek. Előzetesen felmérték az igényeket, így azoknak, akik koruk vagy egészségi állapotuk miatt nem tudtak kilátogatni a falunapra, házhoz vitték az ételt, mind Mezőgyánba, mind Nagygyantéra.

A fiatalokra a Biztos Kezdet Gyerekház révén arcfestés és csillámtetoválás várt, de ugrálóvárral és számos bemutatóval is készültek számukra a szervezők. A színpadon közben egymást váltották a többféle stílust képviselő fellépők.