Az edisonos munkatársak összeültek, hogy megbeszéljék a kialakult helyzetet. Azt javasolták, a munka ne álljon meg: dolgozzanak tovább, és keressenek támogatókat­.

– Szluka András, akkor még végzős üzemmérnök-informatikus egyetemi hallgató programot is javasolt: szakdolgozatának az elektromos autónk átalakítását választotta, amelybe bevonta a csoportunkat is. Ajánlása szerint az autót távirányíthatóvá szereli át, így a csoport részese lesz egy szakdolgozati téma elkészítésének. A program sikeresen lezárult, és a diplomamunka is jeles értékelést kapott. András okleveles üzemmérnök informatikus lett – számolt be újabb sikerükről Murvai József­.

Az autó gépészeti átalakítását Kelemen Mihály elnök (Csorvási Gazdák Zrt.) engedélyével idősebb Szluka András és munkatársai elvégezték a társaság gépműhelyében. A programozás oktatásához Kukla Imre, a Solargroup Energy Kft. ügyvezető igazgatója adományozott hat darab Tiny:bit robotautót. A szülők is mindenben támogatták a csoportot.