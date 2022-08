Orosháza (fürdőváros) kertvárosi, csendes, zöldövezeti részén kínálom ezt az igazán különleges, minden luxus igényt kielégítő, páratlan technikával felszerelt, akár több generáció együttélésére is alkalmas, 770m2-es családi házat.

A déli fekvésű, kétszintes, mesébe illő családi ház tökéletes otthona lehet gyakorlatilag bármekkora családnak, hiszen 10 hálószobával, 4 fürdőszobával, prémium minőségű, Miele típusú gépekkel felszerelt konyhával rendelkezik.

A házhoz wellness részleg is tartozik, a maga 5x20 méteres, automatizált beltéri medencéjével, mely rendelkezik ellen-áramoltatóval is. Fedését távirányítással oldhatjuk meg.

A medence mellett kapott helyet egy tízszemélyes jacuzzi, egy nyolcszemélyes finn szauna, továbbá a barnulni vágyóknak csúcstechnológiájú szolárium és egy minden igényt kielégítő, extrán és igazán minőségi gépekkel felszerelt fitneszterem. Az uszoda tér ajtói automatán nyílnak.

Az előtte elterülő terasz árnyékolását is automatikus rendszer irányítja. A gyönyörűen ápolt kert gondozásáról automata fűnyíró robot is gondoskodik. Természetesen az öntözés is automatizált, előre programozott metódus szerinti intervallumokkal, vagy akár mobiltelefonról direktben is indíthatóan. A nappalihoz csatlakozó terasz üvegtetővel és automatizált árnyékolástechnikával ellátott. Az ingatlan komplett videós riasztórendszerrel, távfelügyeleti ellenőrzéssel ellátott. A világ bármely pontjáról irányítható intelligens rendszerrel rendelkezik, amivel minden elektromos eszköz elérhető.

További részletek és fotók az ingatlanbazar.hu oldalán!