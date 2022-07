Ladányi László cukrászmester, tulajdonos megkeresésünkre elmondta, lányával találta ki, állította össze az édességet. A nevét onnan kapta a kreáció, hogy ez egy lazulós, nyári-nyugalmas, bogyós gyümölcseivel is kényeztető édesség.

Nagyra értékelte a Magyar Cukrász Iparosok Országos Ipartestülete a Lazy Berry-t a zsűrizésen. A cukrászdák, kézműves fagylaltozók szakmai megmérettetésének döntőjét 1998 óta rendezik meg évente Budapesten. Ladányi László elmondta, tavaly is döntőbe jutottak, az idei szereplés azonban minden várakozásukat felülmúlta.

Újságon keresztül a legnehezebb egy készítmény ízvilágát visszaadni, de a sikerkováccsal megpróbáltuk a lehetetlent.

– A díjazott fagyinál a fehércsokoládé-alap kap egy levendula infúziót – hangsúlyozta a mester. – Erre kerül egy mandulából és fehércsokoládéval ízesített, ropogós réteg. A fagylaltban és a készítmény tetején is kulcsszerep jut az epernek, az eperöntetnek. Élőben azért több és jobb.

Forrás: Für Henrik

Igazi családi manufaktúra a Ladányi Cukrászat, a tulajdonos lánya mellett a felesége és fiuk is aktív részese a vállalkozásnak.

– Nagyon fontos, hogy süteményeinket és fagylaltjainkat hagyományos alapanyagokból, eredeti receptek alapján készítjük – ecsetelte Ladányi László. – Az összetevők tisztelete és használata fontos alapköve cukrászatunknak. Termékeinkhez helyi kistermelőktől származó friss alapanyagokat használunk, ezzel támogatva a hasonló családi vállalkozásokat.

A tojást, tejet, liszteket, cukrokat nem helyettesítgetjük, nem váltjuk ki adalékanyagokkal, zsákos termékekkel. A tojást, tejet helyi termelőktől szerezzük be, lekvárjainkat magunk főzzük, az ehhez szükséges gyümölcsök egy részét magunk termeljük meg.

Forrás: Für Henrik

Ladányi László elmondta, az első gombóc fagylaltot 1985. május 10-én adták el Szeghalmon, az Ady Endre úton lévő faházban. A fagylalt ekkor még a szülői ház garázsában készült. Gázzsámollyal, üsttel és egy fagylaltfagyasztóval indult a történet. Nappal feleségével árulták a fagyit, éjjel pedig ment a fagyasztás.

– A faházat hamar kinőttük, és 1991-ben a Tildy utcán megnyílt a ma is üzemelő Ladányi Cukrászda – mesélte a Mester. – 1992-ben belső terasszal bővültünk, majd pár évre rá az utcai terasz is elkészült. A 90-es években számos viszonteladói partnerrel rendelkeztünk Szeghalom 50 km-es környezetében, boltokba, vendéglőkbe szállítottuk a süteményeket és a fagylaltokat.

1996-ban bővült a cukrászműhely is, amikorra már teljesen kinőtték a többször átalakított és kibővített garázscukrászműhelyt. Ekkor vásárolták meg az ÁFÉSZ cukrászüzemét. Ezáltal megfelelő infrastruktúrájuk lett a sütemények és fagylaltok gyártásához, ideális helyszín a tanulók képzéshez, és elegendő terület az egyre növekvő gyártási mennyiség előállítására, tárolására. A tanulóképzést 1987 óta folyamatosan végzik, fontos az utánpótlás kinevelése.

Öregbítik a város, a megye hírnevét

Ladányi László elmondta, üzemeltettek saját fagylaltozót Füzesgyarmaton, cukrászdát Dévaványán és Vésztőn, az itt szerzett tapasztalatok alapján nagy fába vágták a fejszéjüket. 2020-ban Debrecenben, a Nagyerdei strandfürdő Gourmet-sétányán nyitottak cukrászdát.

– Fagylaltunk alapját is mi magunk főzzük, a szomszédos tehenészet adja ehhez az egyik legfontosabb alapanyagot. A termék tej, tojás és cukrok ellenállhatatlan elegye – ecsetelte a szakember.

– A receptet már több mint 35 éve mi tökéletesítjük. Gyümölcsfagylaltjaink alapját is mi magunk főzzük, ezt száz százalékosan színtiszta gyümölcsökkel ízesítjük. Az innováció fontos szerepet tölt be életünkben. A fagyasztott termékvonalunkat is erősítjük, nagy figyelmet fordítunk az évszakokhoz és időszakokhoz, az ünnepekhez kötődő termékkínálatra. Büszkék vagyunk arra, hogy a mostani fagyisikerrel is Szeghalom, Békés megye jó hírnevét öregbítjük szerte az országban.

Kapcsolódó cikkünk: Az év fagylaltja: ezüstöt ért a szeghalmi Lazy Berry