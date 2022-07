Szarvas Péter, Békéscsaba polgármestere a városi közgyűlés korábbi ülésén jelezte, hogy bővítik a leginkább problémás, illegális szeméttel terhelt szelektív szigeteket, illetve ezeket gyakrabban is ürítik a szemétszállító céggel, a Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt.-vel történt egyeztetést követően. Nagy Ferenc alpolgármester pedig elmondta: fontos, hogy a lakótelepeken is zárt helyen helyezhessék el a szelektív hulladékot a lakók, ezért próbajelleggel meghirdetnek majd ilyen lehetőséget egy-két társasház számára.

Jelenleg a társasházas övezetekben nem biztosított a házhoz menő szelektív hulladékgyűjtés, így az ilyen területen lakók gyűjtőszigeteken helyezhetik el a szelektív szemetet – ismertette a Dareh Bázis Hulladékgazdálkodási Nonprofit Zrt. általános igazgatója, Holopné dr. Sztrein Beáta.

Hozzátette: a tapasztalataik alapján a szelektív szigeteket azonban nemcsak a környező társasházban élők használják, hanem vállalkozások is, akik erre a mostani jogszabályok alapján nem jogosultak; valamint előfordul, hogy néhányan nem a szigetnek megfelelő típusú hulladékot helyeznek el a területen, például elektronikai hulladékot, lomot, építési és bontási törmeléket.

Kiemelte, hogy az, aki ilyen módon, illegálisan helyez el szemetet a szelektív szigeteknél, jogszabályt sért. Hangsúlyozta azt is: a cégnek a közszolgáltatás keretében az a feladata, hogy a szigetekről a szelektív hulladékot gyűjtse be és vigye el. Ugyanakkor nem minden sziget problémás és rendezetlen, tudnak ugyanúgy mondani pozitív, mint negatív példákat.

Az önkormányzattal történt egyeztetésről elmondta: négy szigetet bővítenek, illetve egy üvegek gyűjtésére szolgáló edényzetet áthelyeznek. Ez meg is történt az OBI áruháznál, az Árpád fejedelem téren, a Lencsési lakótelep két helyszínén. Emellett megállapodtak arról is, hogy próbajelleggel hat problémás, másfajta hulladékkal is szennyezett szelektív szigetnél többször ürítenek – átmenetileg heti háromszor, korábban ez heti egy, szükség esetén két alkalom volt –, és a gyűjtési tapasztalatokról beszámolnak az önkormányzatnak.

A hulladékgazdálkodás a megyei közgyűlés nemrég tartott ülésén is napirendre került. A tájékoztató szerint az elmúlt években folyamatosan csökkent a begyűjtött kommunális hulladék mennyisége – 2018 és 2021 között 9 százalékkal –, miközben nőtt a szigetekről és a házhoz menő gyűjtésből származó szelektív szemét, 2018 és 2021 között, több mint 50 százalékkal. Az összességében begyűjtött hulladék mennyisége ugyancsak emelkedett, 6,1 százalékkal. Tavaly Békés megyéből összesen több mint 1 millió liter szemét került a békéscsabai válogatóba.

Fontos lenne a személetet formálni

A megyei közgyűlés ülésén Zalai Mihály elnök elmondta, hogy a társasházaknál nehezen megoldott a szelektív hulladékgyűjtés, és beszélt arról is, hogy az újrahasznosítható üveg nagy része vélhetően a kommunális szemét közé kerül, miközben az üveggyárak veszik az alapanyagot.

Ahogy Zalai Mihály elnök, úgy Szebellédi Zoltán alelnök, Varga Gusztáv és Hodálik Pál tanácsnokok is kiemelték, hogy fontos a szemléletet formálni a témában, és nemcsak a gyermekek, hanem a felnőttek körében is. Szóltak arról is: előfordul, hogy települések határaiban illegális lerakók jelennek meg – miközben az ilyen típusú szemeteket ingyenesen el lehetne helyezni a hulladékudvarok egyikében: Dévaványán, Gyomaendrődön, Gyulán, Kondoroson, Kunágotán, Mezőhegyesen, Orosházán, Szeghalmon és Vésztőn.

Elhangzott, hogy hamarosan elindít a szemétszállító cég tájékoztató jelleggel egy mobiltelefonos applikációt is, és a gyűjtések időpontjára is emlékeztetik majd a felhasználókat.