Mint megírtuk, a jégkármérséklő-rendszer (Jéger) generátorkezelőit megyénkben is több, halálos fenyegetés érte. Emiatt egyes területeken leállt a NAK által működtetett rendszer. Megyénk országgyűlési képviselői: Dankó Béla, Erdős Norbert, Herczeg Tamás és dr. Kovács József tájékoztatást kértek a kialakult helyzetről.

„Engem is aggaszt az Alföldet sújtó rettenetes aszály, és szükségesnek tartom a gazdálkodók számára nyújtandó segítség minden formáját” – írta a témában szerdán közösségi oldalán Herczeg Tamás, Békéscsaba és térsége országgyűlési képviselője.

Mint fogalmazott, az elmúlt időszakban felerősödtek olyan hangok, amelyek a jégkármérséklő rendszert teszik felelőssé a szárazságért, az üzemeltetőket több esetben halálos fenyegetés érte.

„A kialakult helyzet miatt kértünk tájékoztatást a jégkárcsökkentő eszköz működéséről Jakab Istvántól, a MAGOSZ elnökétől és Győrffy Balázstól, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnökétől. A Parlamentben zajló egyeztetésen meteorológus szakember is részt vett. A megbeszélésen elhangzott: tudományosan bizonyított, hogy a technológiának semmilyen hatása nincs a csapadékmennyiségre, az kizárólag a kialakuló jégszemcsék méretét képes csökkenteni. A gyakorlati tapasztalatok is ezt támasztják alá: a jégmérséklő rendszer csak április 15-től működik, viszont sajnos már idén januárban és februárban is rendkívül kevés csapadék hullott, ami miatt az év elején is aszály sújtotta hazánkat” – közölte Herczeg Tamás.

