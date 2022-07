A Hirschmann nemzetközi viszonylatban is jelentős kommunikáció-elektronikai vállalat, járműantenna-rendszerek gyártója, amelyek a jelenlegi technológiai fejlődésben egyre nagyobb szerepet kapnak az autóipari piacon. A cég a TE Connectivity csoport autóipari üzletágának a tagja, amely átlagon felüli minőséget nyújt és magas szakmai tőkével rendelkezik a magas frekvenciájú antenna-rendszerek fejlesztésében és gyártásában, ugyanakkor piacvezető a járműantenna-rendszerek szállításában is.

Laurinyecz Attila operatív vezető elmondta, fontosnak tartja, hogy új termékekkel, innovatív megoldásokkal, szervezeti és szerkezeti változásokkal beszállítóként nap mint nap érvényesülni tudjanak az autóipar piacán. Hangsúlyozta, a jelenlegi munkaerőpiac nehézségeit és lehetőségeit minden munkáltató ismeri, ahogyan az ezzel járó kihívásokat is.

– Egyre kevesebb a műszaki szakember. Ahhoz, hogy ez változzon, már az iskolákban fel kell kelteni az érdeklődést a szakma által adott lehetőségekre, kihívásokra. Ez nem rövidtávú cél, viszont valóban hatékony befektetés a jövőre nézve. Meg kell említeni a generációs különbséget is, ami minden munkahelyen megfigyelhető – fogalmazott Laurinyecz Attila.

A Hirschmann operatív vezetője szerint ezt sem lehet elhanyagolni, oda kell figyelni a fiatalok érdeklődésére, fejlődésére. Így lehetséges csak, hogy folyamatosan meglévő szakember csapatot biztosítsanak, olyan utánpótlást, akik majd a későbbiekben átveszik a feladatokat – máshogy, más eszközökkel, de ugyanazzal a szellemiséggel.

A csabai cég a JóPálya táborozókat is fogadta a napokban

Mindezek értelmében, a fejlődés és előrelépés jegyében a Hirschmann duális képzőhelynek jelentkezett a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamaránál.

– Tíz mechatronikai technikus tanoncnak biztosítunk gyakorlati helyet a 2022/2023-as tanévtől kezdődően – árulta el Kulich Emese HR-generalista. – A diákokat a Békéscsabai SZC Nemes Tihamér Technikumból, közismertebb nevén gépészeti szakközépiskolából várjuk. A duális oktatás nagyszerű lehetőség, hiszen a fiatalok már az iskola mellett is munkatapasztalatot, de legfőképpen gyakorlatot szereznek, magabiztosabban léphetnek ki a munka világába. A gyárban szakképzett okleveles mechatronikai mérnök fog velük foglalkozni.

–Természetesen nem titkolt célunk az, hogy a diákok közül leendő munkavállalóinkat képezzük ki és vonjuk be a céges kultúrába.

– Úgy gondolom ez mindkét félnek előnyös, hiszen a tanulóknak gyakorlati rálátásuk lesz a választott szakmájukra és amennyiben elég motiváltak és létszámunk is igényli, akár többek is elmondhatják majd magukról, hogy a bizonyítvány mellé egy munkaszerződés is van a kezükben. Ezzel egyidejűleg nekünk pedig megfelelően képzett munkavállalóink, szakembereink lesznek – részletezte Kulich Emese.

Fontos a nyelvismeret

A csabai cég nemcsak a középiskolások felé nyitott, hanem a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara pályaorientációs táborának résztvevőit, a JóPálya táborozókat is fogadta a napokban. Az általános iskolás fiataloknak a cég munkatársai beszámoltak arról, hogy mivel foglalkoznak. Elmondták, a háttérmunkában milyen fontos a nyelvismeret, hiszen angol, német, francia, spanyol nyelven kell ügyfelekkel kommunikálni, mi kell ahhoz, hogy a Hirschmann-nál dolgozhassanak majd, ha így döntenek.