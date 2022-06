Emlékeztetett, május 30-án volt egy éve, hogy felszentelték az alkotást, amely nemcsak vallási szimbólum, hanem emléket állít a nemzet egységéről is. Bár kormányzati támogatásból készülhetett el, a helyiek is jelentős szerepet vállaltak a megvalósításában. Hozzátette: a szobor igényelte, hogy a környezetét is rendbe tegyék. Ennek érdekében ajánlott fel 700 ezer forintot a Békéscsaba Közterületeiért Alapítvány, a forrásból térköves burkolatot alakítottak, alakítanak ki az emlékoszlop körül. A minap ennek kapcsán találkozott Herczeg Tamás országgyűlési képviselő a helyszínen az alapítvány elnökével, Végh Lászlóval; a szobor állítását kigondoló dr. Szatmári Csabával; valamint Alföldi Károllyal. Elmondta: a civil szervezetnek köszönhetően az elmúlt években több köztéri alkotás is megújult és újjáépült, így a Kossuth téri Halászlányos kút és a Petőfi-ligetben lévő Angyalos kút.