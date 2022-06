Kondor Péter püspök adta át a Déli Egyházkerület hűségérmét többek között az orosházi L­ázár Pálnénak. A Tessedik-díjat, az Év Pedagógusa kitüntetést pedig Szabó Zoltánné, a Tótkomlósi Evangélikus Egyház­ felügyelője vette át.

Elsőként Lázárné Marikát kerestük fel, aki a vakáció idején egyik unokájára vigyázva elmondta, három gyermeknek (Zsolt, Péter, Mariann) és hat unokának a tevékeny nagymamája. Marika az orosházi evangélikus gyülekezetnek 1983 óta aktív tagja, 1991-től képviselő-testületi tag, és a diakóniai csoportban is szerepet vállal. A csoport vezetője Tóth Lenke volt, akitől a kezdetektől sokat tanult. Eleinte ketten látogatták az időseket, a betegeket, akik már nem tudtak eljárni a gyülekezetbe. Évekig az orosházi kántorképző háziasszonyai is voltak.

Lázár Pálné elvégezte a szociálisasszisztens-képzőt – szerettek volna nappali ellátást biztosító intézményt –, mert folyamatosan kereste az elesetteken való segítés lehetőségét. A miskolci családok átmeneti otthonának a példáját hallva, szervezte, hogy Orosházán is létrejöjjön ilyen létesítmény. 2001 decemberében felszentelték az épületet, majd 2002 januárjában beköltöztek az első lakók. Hét éven keresztül dolgozott az intézményben. Folyamatosan jelen van a gyülekezet közösségében, a presbiteri szolgálatban, a diakóniai csoport munkájában, a gyülekezethez kötődő Fénysugár Nyugdíjas Egyesület életében, amit ő vezet.

Lázár Pálné Marika néninek a gyülekezet élete iránti, évtizedek óta töretlen kötődése, elkötelezettsége, lelkesedése­ példaként áll azok előtt, akik tenni akarnak a gyülekezetért, a rászorulókért. Ez teszi méltóvá a hűségéremre – hangzott el a méltatáskor. Ő szerényen annyit mondott lapunknak, először nagyon meglepődött, de jólesett számára, hogy gondoltak rá.

A tótkomlósi Szabó Zoltánné Tessedik-díjat vett át, és az év pedagógusa lett. Ági komlósi születésű, evangélikus keresztény családban nevelkedett. Kisgyermek korától óvónő szeretett volna lenni. Vágya valóra vált, 1977-ben a szarvasi óvónőképzőben diplomázott, a kaszaperi munkahely után 2000-ben kezdett dolgozni a Tótkomlósi Evangélikus Óvodában, ahol jó kapcsolatot alakított ki az óvodai és a gyülekezeti közösség között, presbiteri szolgálatot is vállalt. Óvodai szolgálata mellett részt vesz az iskolai hitoktatásban mint gyülekezeti munkatárs. Szeretettel terelgeti az alsós hittanosokat. 2021 óta nyugdíjas, de továbbra­ is aktív. A gyülekezetet felügyeli, a hittan oktatásában is szolgál.

Amikor a díjról érdeklődtünk, kerestük, éppen Csehországban járt. Egy nagyon jó közösséggel evangélikus tanulmányúton vett részt. Utólag elárulta, fantasztikus helyeken és remek közösségi élményekkel, látnivalókban gazdag túrának lehetett a részese.