A közelmúltban elkezdődött a helyi termelői piac építése – tájékoztatott az egyik, jelenleg is zajló fejlesztésről Kardos Károly. A polgármester elmondta, az önkormányzat a Vidékfejlesztési Program kiírásán szinte pontosan 100 millió forintot nyert el a beruházásra, amit a város további 93,5 millió forinttal egészített ki. A munkálatok során mintegy 220 négyzetméteren fedett, 1636 négyzetméteren pedig nyitott elárusítóhelyeket alakítanak ki a 47-es út mellett, a helytörténeti gyűjtemény közelében. A kivitelezőt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztották, a területen álló régi épületet elbontották, a piaci épület beton alapozási munkái már folynak, és hamarosan az építkezés is elkezdődik. A fejlesztést több ok is indokolja. A jelenlegi agora már nem felel meg az előírásoknak, ahogy az idő is meghaladta már a létesítményt. Az önkormányzat emellett mindenképpen szeretne a helyi termelők számára lehetőséget biztosítani, hogy terményeiket, portékáikat értékesíthessék. Ez az elképzelés a remények szerint a vásárlói igényekkel is találkozik majd.

Külterületi utat fejlesztenek az elnyert forrásból

A piachoz hasonlóan az alapozási munkálatoknál tart a juhászati bekötőút felújítása. Kardos Károlytól megtudtuk, hogy ugyancsak a Vidékfejlesztési Program felhívására pályáztak, és 297 millió 728 ezer forintot nyertek el. A szakasz rekonstrukciója lehetővé teszi az út mentén található gazdaságok elérhetőségének javítását. Az útfelújítás 1925 méter hosszban valósul meg. A kivitelezőt kiválasztották, a munkálatok megkezdődtek, a régi utat elbontották, és ahogy említettük, jelenleg az alapozási munkálatok folynak.

A BMX-esek örülhetnek majd a beruházásnak

Megkezdődött egy BMX freestyle pálya építése a napokban. Az önkormányzat az Aktív Magyarországért Program felhívásán 13 millió 954 ezer 339 forint támogatásban részesült. A fejlesztés részeként 33x10 méteres beton alépítményre hat ügyességi pályaelemet helyeznek. Az alépítmény elkészült, az ügyességi elemeket pedig augusztus 31-ig helyezik rá.

Kotró- és rakodógép segíti a hatékony munkavégzést

A körösladányi önkormányzat a Magyar Falu Program felhívására Körösladány közterület karbantartásához szükséges gépbeszerzés címmel nyújtott be pályázatot, amelyen közel 15 millió forint támogatást nyert el. Az összegből egy JCB 3CX kotró-rakodó gépet szereztek be, a pályázati elszámolás és üzembe helyezés folyamatban van.

Kardos Károly polgármester részletezte hírportálunknak Körösladány megvalósult, küszöbön álló és tervezett fejlesztéseit

Teljes egészében leburkolják a Kiss János utcát

Összesen 15 millió 338 ezer forintot nyert el az önkormányzat a Kiss János utca burkolttá tételére. A fejlesztés részeként 228 méteren épül majd szilárd útburkolat. A kivitelező kiválasztásának előkészítése folyamatban van. Az önkormányzat évek óta kiemelt figyelmet fordít az utak állapotára, számtalan szakasz újult meg, sok helyen aszfaltoztak. Ebben az évben is kátyúzzák az úthibákat a város valamennyi pontján.

Újabb korszerűsítés várható a helyi óvodában

Az oktatás-nevelés kérdésére, a megfelelő infrastruktúra biztosítására ugyancsak kiemelt figyelmet szentelnek a városban. A körösladányi önkormányzat a Körös-menti Települések Fejlesztéséért Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társasággal Konzorciumban a TOP Plusz projektben 64 millió forintos támogatást kapott az óvoda modernizálására. A teljes fűtési hőszükségletet előállító rendszert korróziója, elavultsága és fölöslegessé válása miatt el kell bontani, és új hőszivattyúval, szerelvényekkel, puffertartállyal és automatikával új fűtési és hűtési rendszert szükséges kiépíteni. A cseppfertőzés csökkentése miatt érintésmentes és takarékos csapok használatával a vízfelhasználás csökkentése a cél. A munkálatok júliusban elkezdődnek.

További fejlesztéseket is megvalósíthatnak

A település 5 millió 998 ezer forintot nyert az önkormányzati temető felújítására. A fejlesztés részeként folytatják a ravatalozó rekonstrukcióját. Az épületet néhány évvel ezelőtt külsőleg már megújították­, most a belső részét, a gépészetet­, az elektromos hálózatot és burkolatot korszerűsítik majd.

Ugyancsak megújulhat 9 millió 974 ezer forintos pályázati forrásból a szabadtéri színpad, amely fontos városi rendezvényeknek ad helyet. Kardos Károly kiemelte, a meglévő faburkoló elemeket WPC időtálló anyagra cserélik. A korábbi burkolat az időjárás, a tűző nap hatására elhasználódott, így szükségessé vált a felújítás.