A büntetőfékezés kifejezés a büntető törvénykönyvben nem szerepel, olyat viszont találni, hogy közúti veszélyeztetés bűntette – fogalmazott a videóban dr. Tibori Balázs. Az ügyész elmondta, a cselekményt az követi el, aki a közúti közlekedési szabályokat szándékosan megszegi, és ez által más ember életét, illetve testi épségét közvetlen veszélynek teszi ki. Mint kiemelte, az említett közlekedési előírások a KRESZ-szabályait jelentik, amelyek kategorikusan tiltják az indokolatlan és hirtelen fékezést. Ennek kapcsán kifejtette, a fékezés indokolatlannak számít, ha azt a személy- és vagyonbiztonság megóvása nem teszi szükségessé.

A hirtelen kifejezés már egy érdekesebb kérdés – folytatta a gondolatot a szakember.

Ez nem azt jelenti, hogy az elkövető megelőzi a sértettet, és utána időben nagyon gyorsan fékez egyet, hanem a fékezés intenzitását kell vizsgálni. A bírói és a műszaki szakértői gyakorlat különböző fékintenzitásokat ismer. Ilyen a vészfékezés, ami gyakorlatilag a legerőteljesebb fékezés, amit egy járművel el lehet érni az adott útszakaszon. Ilyenkor annak stabilitása már egyáltalán nem biztosított, a kormányozhatóság veszélybe kerül­.

Ennél enyhébbnek számít az intenzív fékezés. Ez is erős, de a jármű itt már nem csúszik, a kormányozhatósággal és menetstabilitással nincsenek problémák. Még enyhébb a lassító fékezés, ami az adott úton elérhető legnagyobb fékezés ötven százaléka.

A bírói gyakorlat szerint, aki az említett 50 százalékot meghaladó bármilyen mértékben fékez, az már megszegi a KRESZ-ben meghatározott hirtelen fékezés tilalmát. Ebből következően legkevésbé sem igaz, hogy a büntetőfékezést csak vészfékezéssel lehet elkövetni, ennél enyhébb módon is megvalósítják a járművezetők.

A büntetőfékezés veszélyességét a sértettre az jelenti, hogy az indokolatlan, hirtelen és váratlan mozdulatra nem lehet felkészülni. Az elkövető részére pedig az okozza a rendkívüli veszélyességét, hogy miután alkalmazta, utána semmiféle ráhatása nincs, hogy mögötte mi történik, hogy ütközik-e egy vagy több autó, hogy a sértett ijedtében elrántja-e a kormányt, és fának csapódik, vagy árokba hajt-e emiatt.

Az elkövetőnek arra is számítania kell, hogy a hatóságok szigorúan lépnek fel vele szemben. Vádiratában az ügyészség még kedvező közlekedési előélet esetén is várhatóan felfüggesztett szabadságvesztést, pénzbüntetést és a közúti járművezetéstől való eltiltást fog javasolni indítványában. Amennyiben a bíróság ez utóbbi büntetési nemet is kiszabja, az érintettnek arra is fel kell készülnie, hogy a kiszabott időtartam után sem kapja azonnal és automatikusan vissza a vezetői engedélyét, hanem el kell mennie egy utánképzésre. Ez akár hosszadalmas is lehet. Az eltiltás idejébe beleszámít az az idő, amikortól a rendőrség elvette az illető jogosítványát.

Dr. Tibori Balázs elmondta, a rendőrség akár már a helyszínen elveheti a vezető jogosítványát, ha a nyomokból és a járművéghelyzetekből arra a következtetésre jut, hogy az indokolatlan fékezés megtörtént. Amennyiben a helyszínen ez még nem állapítható meg, de lesz gyanúsítotti kihallgatás, akkor ez legkésőbb akkor meg fog történni.