Gyulán összesen 46 ezer tő egynyári növényt ültettek el ezekben a hetekben, és huszonhét virághengert is kihelyeznek. A folyamat hamarosan be is befejeződik – tájékoztatta hírportálunkat Szászné dr. Várkonyi Adrienn. A város főkertésze elmondta, az árnyékos, félárnyékos helyekre a szokásoknak megfelelően begóniát, díszcsalánt, édesburgonyát, terülő és állófajtájú pelyvavirágot és kifejezetten ellenálló vízifuksziát (pistikét) is ültettek. A napos felületeken egyebek mellett Kleopátra tűje, kokárdavirág, petúnia, rózsameténg, változatos színű kakastaréj, mézvirág, sétányrózsa, kúpvirág, liszteszsálya, vasfű és rézvirág díszíti a várost. A szakember kérdésünkre kiemelte, a munka a befejezéséhez közelít, már csak a virágtálak ültetése van hátra.

Szászné dr. Várkonyi Adrienn beszámolt arról, hogy a Harruckern téren a kiemelt ágyásokban és a Körös-vidéki Vízügyi Igazgatóság előtt, a Bodoki Károly-szobornál, a külső ívben talajtakaró rózsákat telepítettek.

Békésen tízezer tő, főként egynyári virág ültetése kezdődött el hétfőn a kora reggeli órákban – tájékoztatta hírportálunkat Polgár Zoltán. A város fejlesztésekért felelős alpolgármestere elmondta, több mint 24 fajta különböző növény, egyebek mellett muskátli, petúnia, begónia, zsálya és napra nyíló ékesíti majd a közterületüket ennek a munkának az eredményeként.

Mint kiemelte, Békést nem véletlenül tartják az egyik legvirágosabb településnek a megyében, amiben nagy szerepe van a város szorgalmas lakóinak is, akik nagyon szép kertekkel, előkertekkel, balkonokkal teszik még különlegesebbé a települést. A szép környezetért pedig az önkormányzat is igyekszik minél többet tenni.

Gyomaendrődön 25 ezer tő növényt ültettek ki az elmúlt hetekben városszerte, melyek között ezúttal évelő, mégpedig szegfű is helyet kapott – számolt be kérdésünkre Toldi Balázs polgármester. Elmondta, ugyan a tavaszi virágosítás végéhez értek a napokban, mégsem várnak egy évet a következő ültetésig, hiszen ősszel egy újabb kör következik a szezonális növényekből. Hozzátette, a település színesítése közfoglalkoztatási program keretében valósul meg idén is.

Gyula közterein összesen 46 ezer tő egynyári növényt ültettek el az elmúlt hetekben

Szarvason épp ezen a héten kezdték meg a tavaszi virágosítást, amelynek keretében 2021-hez hasonlóan most is mintegy 13 ezer egynyári növényt ültetnek ki. Utóbbiak között akad többek között kánna, begónia és legényvirág – tudtuk meg Pákozdi Jánostól, a KOMÉP ügyvezető igazgatójától. Hozzátette, a virágok cseréje a városban folyamatos, így két napnál tovább egy beültetendő terület sincs növények nélkül. A mostani ültetéskör számításai szerint körülbelül három hétig tart majd a dolgozók létszámából kiindulva.

Tótkomlóson tavaly az új kerékpárút mentén füvesítettek, fásítottak, idén a piacnál egynyári virágokat ültettek, ahogy több, más új helyszínen is. Kerültek növények a Komló elé, a Szabadság térre is. A Rózsa Fürdőnél, a reumatológiánál is pompáznak majd a virágok. A vasútállomáshoz, a Természet Házához, a polgármesteri hivatalhoz is a folyamatos munka során ültetnek virágokat, 3,5 ezer darabot helyeznek ki a közterekre. Rossz hír érkezett keddre virradóra: elloptak ötven bársonyvirágot a Rákóczi utcáról.

Mezőkovácsházán a településgazdálkodási kft. is ­virágosít. A növények jelentős részét, amik a köztereken­ ­láthatók, tavaly ősszel ültették el. Ezeket a kétnyári ­virágokat a hőség hamarosan tönkre is teszi, ám kicserélik valamennyit­ egynyárira.

– Főleg a város frekventált részein vannak virágfelületeink – sorolta a ­cégvezető, Papp Csaba a helyszíneket: a városközpontot, a ­buszpályaudvar környékét, Reformátuskovácsháza központját, a körforgalmat.

Idén szeretnének egy új évelőágyat létesíteni a Csanád ­vezér szobor mögötti ­területen. Kihelyeznek tizenöt­ virágtornyot, petúniákkal. A város virágosítására 1 millió forint áll rendelkezésükre.

A cég is nevel virágokat, a Mezőkovácsházát díszítő növények felét ez adja.

Idén árvácska, törökszegfű, záporvirág, folyton nyíló ­begónia, muskátli, rézvirág, petúnia, mexikói lángvirág, csodatölcsér, egynyári dália, bársonyvirág színesíti majd a köztereket városszerte.