A helyszíneket és a lebonyolítási időrendet a Körösvidéki Horgász Egyesületek tette közzé közösségi oldalán.

Helyszínek:

Békés: Puskaporos-tó

Békéscsaba: Élővíz-csatorna békéscsabai belvárosi szakasza (lebonyolító: KHESZ IFIKLUB) találkozó: Békéscsaba, Bíróság előtti gyalogos hídnál

Gyomaendrőd: Fűzfás-zugi versenypálya (lebonyolító: Gyomai HE)

Gyula: Erkel-, Rákóczi-tó (lebonyolító: Gyulai SHE)

Mezőkovácsháza: Mezőkovácsházi Homokbánya-tó (lebonyolító: Mezőkovácsházi SHE)

Mezőtúr: Hortobágy-Berettyó (lebonyolító: KHESZ IFIKLUB, kapcsolat: Metzker Krisztina 06-70-3346820)

Orosháza: Gyopárosi tavak (Északi-tó) (lebonyolító: Orosházi Kinizsi HE)

Szarvas: Kákafoki holtág Szarvas belvárosi szakasza (lebonyolító:Matchfishing SHE)

Szeghalom: Kecskés-zugi holtág, Vésztő (lebonyolító: Mágori SHE, Szeghalmi HE)

Lebonyolítási időrend:

- 07.45-kor helyszíni regisztráció

- 08:00-09.00 sorsolás, rajthelyek elfoglalása, felkészülés a versenyre

- 09.00 verseny kezdete (hangjelzés)

- 12.00 verseny vége (hangjelzés)

- 12.00-tól mérlegelés, majd az értékelést követően eredményhirdetés

Az etetőanyagot és a csalit a rendezőség biztosítja minden kishorgásznak.