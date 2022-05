A motornak és a motorosnak is fel kell készülnie a tavaszi szezon első gurulásaira – tudtuk meg Szilágyi Ákos motorszerelőtől. Kifejtette, sokan csak szezonálisan motoroznak, így télire kivonják a forgalomból járművüket, ezért nekik az első kört a papírmunka is megelőzi a karbantartás mellett. Utóbbit tekintve pedig a több hónapos állás után a garázsból kitolva érdemes egy mosással és egy alapos tisztítással kezdeni. Elengedhetetlen továbbá a folyadékszintek, az akkumulátor, a keréknyomás és a gumik állapotának ellenőrzése, ami persze csupán akkor merül ki egy átnézésben, ha a motor megfelelően lett eltéve a hideg hónapokra.

A szezon indulásának időpontjáról elmondta, alapvetően az időjárástól függ, de a mai korszerű öltözékekkel, illetve téligumival lehetséges volt a mínuszokban is motorozni. Tapadásról azonban csak 15-20 foktól beszélhetünk, előtte úgymond kiszámíthatatlan az aszfalt a motoros számára.

A tavaszi körök előtt fontos még az utak tisztaságát is felmérni, hiszen akadhatnak még maradványok rajtuk a téli sózásból, csapadékból, illetve mindig aktuális az útjavításokból visszamaradó apró kavicsok és a munkagépekről lehulló sárdarabok jelenléte is.

A motorosoknak a több hónap kihagyás után ajánlott a bemelegítés a könyök, a csukló, a térd, a boka és az ízületek szempontjából, illetve a teljes test átmozgatása, hiszen motorozás közben a test és a fizikum jelentősen igénybe van véve. Emellett a megfelelő koncentráció is fontos, tehát csak akkor szabad motorra ülni, ha testben és elmében is ott tudunk lenni teljes mértékben.

Megtudtuk, a dübörgő szezon kedvez a motorvásárlásnak is, amivel kapcsolatban mindig jelen van az újat vagy használtat kérdés. Szi­lágyi Ákos elmondta, az árak most nagyon elszálltak, emellett készlethiány van mind a szalonokban, mind a használt piacon. A tíz éven belüli korosztály például abszolút hiánycikk, az új motornál pedig nem létezik az azonnali átvétel, de még a várakozási idő is sokszor képlékeny.

Gyártmánytól, típustól, színtől és felszereltségtől függően egy hónap, fél év, szélsőséges esetekben akár 9-10 hónap is lehet, mire megérkezik az új jármű. A vásárlásról tehát időben kell dönteni, és gondoskodni is.

Végül a használt motorokkal kapcsolatban kifejtette, legegyszerűbben – főleg szerelőként és szervizesként – csak annyit lehet róluk mondani, hogy nem jók.

Ugyanis hiába tűnnek olcsóbbnak a vételárat tekintve, mindig van mit csinálni rajtuk, és ha az ember minőségi munkát akar végezni, és egy biztonságos motort kapni, annak bizony komoly költségei vannak. Ezek pedig gyakran nemcsak, hogy elérik vásárlással együtt egy új motor vételárát, de meg is haladják azt, akár a többszörösére. Ami még rosszabb, hogy olyan használt motorba is belefuthat a vevő, ami már javíthatatlan. Ez adódhat az időközi karbantartás hiányából vagy a balesetekből, esésekből, elcsúszásokból adódó visszafordíthatatlan sérülésekből. Az új azonban mindig jó, nem mellesleg garanciális, és esetében csupán a megfelelő karbantartásról kell gondoskodni.

Négy motoros balesetezett eddig

Békés megyében az év első két hónapjában nem történt olyan személysérüléssel járó közúti közlekedési baleset, amelynek motorkerékpáros lett volna az okozója vagy részese – számolt be kérdésünkre a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság. Részletezték, márciusban és áprilisban összesen négy ilyen eset történt. Békéscsabán, a Petőfi utca és a Bartók Béla út kereszteződésében egy autó vezetője nem adott elsőbbséget egy motoros férfinak, ezért összeütköztek, és a motoros súlyosan megsérült. Egy férfi a 47-es számú főúton, Körösladány külterületén, egy kanyarban tért le az útról és hajtott árokba. Gyomaendrődön egy férfi elindulás közben csúszott meg a motorjával, és úgy esett el. Ő és a 47-es főúton balesetet szenvedő motoros is súlyos sérüléssel került kórházba. A Szabadkígyós és Gyula közötti úton pedig őzzel ütközött egy motoros, a férfi és utasa is könnyű sérülést szenvedett.