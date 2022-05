Elmondta: az étteremben az A menü mindig az volt, amit a középiskolások, a B pedig az, amit az általános iskolások ettek. A C menü során a változatosságra törekedtek. Azzal, hogy bezár egy hónap múlva az étterem és a kávézó, hat-nyolc munkavállaló munkahelye szűnik meg. Hangsúlyozta: büszke arra, hogy számos rendezvényt bonyolítottak le, az önkormányzatnak is.

Szente Béla, a Csabagyöngye Kulturális Központ igazgatója elmondta, hogy az étterem és a büfé területe a jövőben is étteremként és büféként üzemelne. Szeretnék, hogy csak minimális ideig legyenek ezek a vendéglátóhelyek zárva, átmeneti megoldásban is gondolkodnak, illetve, ahogy lehetőségük nyílik rá, minél hamarabb kiírnák a pályázatot azok működtetésére. Mivel indul a szezon, fontos szempont lesz, az étterem és a büfé a Munkácsy-negyedbe érkező turistákat is kiszolgálhassa.