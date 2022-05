Davidovics László, a Bethlen Gábor szakképző iskola igazgatója elmondta, dinamikusan fejlődő mezőgazdaságunk egyik legfontosabb része az agrárium és az élelmiszeripar. A ráépülő szakképzés pedig stratégiai jelentőségű. Büszke arra, hogy intézményük immár több évtizede olyan szakembereket képez, akik a vidéki vállalkozások magas szintű igényét ellátják. Hozzátette, sok kiállító és gazda is náluk tanult a fesztiválon résztvevők közül, majd visszaemlékezett, a rendezvény életre hívásában egykor iskolájuk is szerepet vállalt.



Kozsuch Kornél, az agrárkamara megyei alelnöke és megyei elnökjelölt kifejtette, a kamara számára nagyon fontos hogy részt vegyen és támogasson olyan rendezvényeket, ahol magyar alapanyagból, magyar élelmiszereket mutatnak be, illetve népszerűsítenek. Hozzátette, az állatok gondozása az év minden napján jelen van a gazdálkodóknál, az pedig, hogy például a sajt és a túró elkészüljön, nagyon precíz munkát igényel tőlük. Dr. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora, Gyomaendrőd díszpolgára elmondta, van fesztiválja a sörnek, bornak, kenyérnek, lekvárnak, és még sok mindennek, de kevés olyan van köztük, amely a negyed százados évfordulójához közelít. A sajt- és túrófesztivál azonban ilyen, ami azt mutatja, hogy a 23 évvel ezelőtti kezdeményezés egy nagyon fontos területet érintett meg, illetve lényeges kérdéseket boncolgat minden alkalommal.



Különleges ízélményt nyújtottak a sajtok



Dankó Béla országgyűlési képviselő beszédében elhangzott, örömmel köszönt mindenkit a térség egyik legkiemelkedőbb fesztiválján. Hozzátette, amikor több mint két évtizede megálmodták ezt a programot, a szervezők nagyon jó érzékkel az agráriumhoz kötötték témáját. Vidéken ugyanis ezer szállal kötődnek ehhez az emberek is, és a gazdák, illetve a fogyasztók is szívesen találkoznak egymással ilyen színvonalas keretek között.



Tímár Attila mesterszakács szakmai tájékoztatóját mondta el a megnyitón. Megtudtuk, közel negyed százados munka érik be a sajt- és túrófesztiválon, hiszen akik megálmodták ezt a rendezvényt, a kezdetekben elindítottak egy sajtmester képzést is. A jelenről elárulta, 150 féle sajt érkezett be a 26 tagú zsűrihez, amik teljesen más érésűek és ízvilágúak voltak, mint az őszi fesztiválra nevezettek. Volt közöttük például füstölt parenyica, provanszi, illetve különböző ízesítésűek is, amik mind különleges ízélményt nyújtottak. Végül köszönetet mondott dr. Kovács Gyöngyi sajt szakmai főszervezőnek a fesztivál keretében létrejött konferencia megszervezéséért.