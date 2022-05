A pandémia miatt elmaradt rendezvényüket pótolták, a személyes találkozás adott helyet és időt a szakmai beszélgetéseknek is. Szecseiné Pápay Judit szekcióelnök hangsúlyozta, azért Orosháza a helyszín, mert 2019-ben a Vándor Bagoly díjat az orosháziak nyerték kiváló pályamunkájukkal.

Dávid Zoltán polgármester is köszöntötte a szakembereket, hangsúlyozva, mennyi értékes kezdeményezés fűződik az orosházi gyermekkönyvtárosokhoz és milyen ötletekkel, törekvésekkel csalják be ifjú olvasóikat e falak közé. Buzai Csaba házigazdaként bejelentette, a program részeként molynyomozós interaktív játék segítségével ismertetik meg vendégeikkel intézményüket. A Családi igények és intézményi válaszok címmel bemutatkozott az Ifjúsági és Gyerekirodalmi Centrum, előadást tartott dr. Harmath Artemisz programigazgató. Átadták a VándorBagoly díjat, amit legutóbb a bicskeiek érdemeltek ki.