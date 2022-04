Ezt hangsúlyozta a Közlekedéstudományi Egyesület Békés megyei elnöke is. Dobókői György felhívta a figyelmet, hogy a türelmi időszak miatt előfordulhatnak az utakon akár olyan autók is, amelyeket két éve nem látott szakember. A közlekedés azonban egy társasjáték, amelyben be kell tartani a szabályokat, és a biztonság érdekében bizonyos időközönként le kell ellenőriztetni azt például, hogy a jármű mennyire fékezhető, mennyire kormányozható, megfelelő-e a világítása.

– Adott ugyan a jogszabály, hogy meddig érvényes a műszaki, ám érdemes minél hamarabb elvinni szervizbe és levizsgáztatni a kocsikat, hiszen előbb vagy utóbb úgy is át kell esni ezen – tanácsolta, megjegyezve: a vizsgaállomások a koronavírus-járvány idején is folyamatosan működtek.

A minap találkozott olyan autóval, amelynek műszaki érvényessége egy évvel ezelőtt lejárt, a tulajdonosa azonban kihasználta az engedményes időszakot, és nem vitte szervizbe a járművét – osztotta meg Tadanaj Pál, a Magyar Autóklub békéscsabai szervizének vezetőhelyettese.

Hozzátette, a tapasztalatai alapján voltak, akik éltek a türelmi időszakkal, hiszen most, a határidő közeledtével valamivel megnőtt a forgalmuk. Hangsúlyozta, hogy meglátása szerint azok, akik számára fontos a biztonság, elvitték szervizbe és műszakira a járgányukat, ha a papíron lévő dátum szerint lejárt a műszaki érvényessége – függetlenül attól, hogy jogszabály szerint idén június 30-ig érvényes lett volna.

A többség nem halogatta a vizsgát

Várható, hogy ahogy közeledik a határidő, egyre több – ahogy a szakmában mondjuk – „covid-műszakis” kocsi jelenik meg a szervizekben és a vizsgaállomásokon – mondta a békéscsabai Autó Garázs Kft. ügyvezető-tulajdonosa. Ancsin József szerint főleg az olcsó és öreg autókat nem vitték a türelmi időszak alatt műszakira, mivel azokra sokat kellett volna költeni.

Hozzátette, hogy a cége ügyfelei nem tartoznak a halogatósok közé. Ha a papír szerint lejárt a műszaki érvényessége, akkor vitték is a szervizekbe és a vizsgákra a járgányaikat, és megjavíttatták a kocsikon azt, amire szükség volt. Kiemelte, hogy a tapasztalata szerint az autósok döntő többsége is így járt el, mivel azt tartották szem előtt, hogy a közlekedésben fontos a biztonság, saját és szeretteik érdeke is az, hogy műszakilag megfelelő járművel róják a kilométereket. Hangsúlyozta, a vizsgákon csak azok a kocsik mennek át, amelyek tényleg alkalmasak a közlekedésre.