A leendő csoportszobában már most sok-sok játék sorakozik, a babáktól a pöttyös labdákig, de még érkeznek további eszközök. Az udvaron két játszóteraszt alakítottak ki – ahol a kicsik védettek az időjárás viszontagságaitól, a tűző naptól és az esőtől egyaránt –, és a következő hetekben a terepet szintén rendezik, füvesítenek. Hangsúlyozták, hogy igazi gyerekparadicsomot alakítottak ki, vidám színekkel, és a visszajelzések szerint mindez a szülők tetszését is elnyerte.

Szarvas Péter polgármester kiemelte: a Pásztor utcai bölcsőde fejlesztése minden, a Lencsési lakótelepen és környékén élő kisgyermekes család számára lényeges beruházás.

Hozzátette, szerencsére Békéscsabán is egyre több gyermek születik, ezért vált szükségessé a férőhelyek számának növelése is. A szülők visszajelzéseiből is látszik, várják az új, 12 férőhelyes szárny megnyitását, amelynek révén mérséklődik a várólista és könnyebbé válik a kisgyermekesek munkába állása.

A családokat segítik a beruházások

Szarvas Péter polgármester kiemelte, az elmúlt években számos családbarát beruházás valósult meg a városban. Bővítették, fejlesztették a belvárosi és a jaminai MIVA bölcsődét, energetikailag korszerűsítettek több óvodát: így többek között a Lencsési lakótelepen lévőket, a Kölcsey utcait, a Ligeti sorit, a belvárosi Százszorszép Művészeti Bázisóvoda épületét. Családbarát intézkedésként értékelte azt is, hogy megújították és bővítették a gerlai orvosi rendelőt, ahol komfortosabb körülmények között fogadják a betegeket.

A városvezető hangsúlyozta, a jövőben is terveznek hasonló fejlesztéseket. A közgyűlés döntése értelmében pályázik az önkormányzat a Szigligeti utcai bölcsőde részleges felújítására: az elképzelések tartalmazzák a homlokzati falak és a zárófödém szigetelését, a korábban ki nem cserélt nyílászárók cseréjét, illetve napelemes rendszer telepítését. Sikeres kérelem esetén – az érkező támogatás mellé – a város több mint 11 millió forint önerőt is biztosít ahhoz, hogy megvalósulhasson a beruházás.