Sokan emlékszünk még a lilaakáccal befutott gondnoki lakásra Orosházán, az oda vezető út menti fasorra, az egyetlen hatalmas lámpatestre, ami esténként adott némi támpontot. A gondnokék lakásának parányi előszobájában mindig nagy volt a forgalom: izomlazító krém illatával beszaladó focista kért kulcsot, vagy egy edző érkezett hangos köszönéssel, vagy egy kisdiák kapott segítséget Józsi bácsitól, Jutka nénitől. A pálya semmihez se hasonlítható hangulatához, látványához éppen úgy hozzátartozott a kinti, falra szerelt telefon állandó csörgése, mint a lelátón randevúzó fiatalok szerelmes összebújása.

Zúgott a forgótárcsás mosógép és a táncot járó centrifuga a mosodában, ami mellett fáradhatatlanul dolgozott, akár éjszaka is, Szénási Józsefné, hogy a szerelések patyolat tiszták legyen a következő meccsre. A szertárban pedig a labdák pumpálása csak egy parányi mozzanat volt egy kiadós beszélgetés mellett...

Széna, ahogy a gondnokot sokan szólították, évtizedeken át meghatározó és jellegzetes alakja volt ennek a helynek, de ismerjük el: Orosháza sportéletének is. Kerékpárjával, majd sárga Babettájával és őrző tekintetével mindenhol ott volt, és mindent (is) látott. Jaj volt annak, aki a szépen locsolt, gondozott pálya füvére rámerészkedett. Sok száz méterre zengő orgánumával teremtette le a hívatlan labdapattogtatókat Szénási Józsi, a sporttelep és az orosházi labdarúgás meghatározó személyisége.

A Szénási házaspár 1979-től élt és dolgozott az OMTK-pályán

Feleségével, az özveggyel a pályaavatón találkoztunk. Jutka élete Széna halálával gyökeresen megváltozott. Időutazásra hívtuk...

Ifjú házasok voltunk, két kicsi gyerekkel érkeztünk a pályára. A férjem volt a gondnok és a szertáros, én mosónő és takarító. Nem volt unalmas az életünk. Edzések, meccsek, kispályás mérkőzések, és emlékszem, tömegeket megmozgató rendezvények (ÉDOSZ és ruhagyáriak országos napja vagy kutyakiállítás) helyszíne volt a sporttelep. Alkalmanként tíz bográcsban is főztek. Bizonyára még sokakban él az élmény, amikor Szokody Sándor vezényletével nagyszabású tornaünnepély volt a pályán. S közben tettük a napi feladatainkat, megosztottuk a munkát, ha kellett, egymásét is csináltuk. Együtt húztuk, vontuk a hatalmas locsolócsöveket a gyepen, vagy éjjel mostuk a sáros szereléseket. A hótakarításról ne is beszéljünk

– emlékezett vissza 35 év közösen megélt dolgaira Szénási Józsefné. Széna a hazai meccs előtt, ha kivilágosodott, a mészszóró kocsijával előkészítette a pályát, felszerelte a hálókat, kihelyezte a zászlókat, hétköznapokon a házi használatú fűnyírót tologatva gondozta a focipályát.

Szénási Józsefné önálló kiállítása napjainkban látható a városházán

Felesége a mosónői feladatok mellett kreativitását a varrógép mellett élte meg. A kilencvenes években sikeresen szerepelt egy Burda-felhívásra készített szettjével a Kongresszusi Központban, Kudlik Júlia elismerését is kiérdemelve­.

Szénási József 2014 októberében bekövetkezett halála után még egy évig maradt a szolgálati lakásban özvegye, majd búcsút intett addigi életének. 2016 óta unokáira koncentrál, a varrógép már ritkábban zümmög otthonában. Megtalálta a kiteljesedést a festészetben.

Sztárvendég is játszott

Ha szerencséjük volt az orosháziaknak, az OMTK-pályán bizony hírességekkel is fotózkodhattak, ahogy 2004-ben tették: Lothar Matthäus is ott focizott, sztárvendégként. Jótékonysági labdarúgó-mérkőzést játszott az Orosházi MTK öregfiúkcsapata, az ellenfél a világbajnok német válogatott csapatkapitánya, Lothar Matthäus és barátai voltak.



Meccseredményekről tudósította a sajtót

Szénási József edzői, játékvezetői vizsgát tett, munkája mellett bíráskodott, de vezette a városi labdarúgó szövetséget. Aktív életében intézte a játékvezető-küldéseket, szervezte a kispályás bajnokságokat és téli kupákat, ellenőrként járta a pályákat, néha maga is beszállt játszani. Ő alapította 1986-ban a Barátság Szabadidő Sport Klubot. Technikai vezetőként aktív részese volt az OMTK birkózószakosztályának. Atlétikai versenybíróként segítette a városi rendezvényeket. A sportban végzett elévülhetetlen érdemeinek elismeréseként 2007-ben átvehette az Orosháza Város Sportjáért kitüntetést. Szénási József évtizedeken át volt tudósítója a médiának, jelentkezett hétről hétre meccseredményekkel.

Unokáinak és a festészetnek él

Szénási Józsefné önszorgalommal, amatőr és profi képzőművészek segítő iránymutatásaival járja a maga útját. Tagja az Orosházi Festők Csoportjának, számos közös kiállításon szerepelt velük. Első önálló kiállítása napjainkban látható a városházi galérián, ahol félszáz képével mutatkozik be. De már új terveket szövöget: két orosházi alkotóval Újpesten, a Szabó Ervin könyvtárban kaptak bemutatkozási lehetőséget április végétől.