Rengeteg türelemre, gondolkodásra, logisztikára és persze diákjaink egészen remek munkájára volt szükség ahhoz, hogy a Petőfi Sándort ábrázoló portré elkészülhessen – mondta el hírportálunknak Pócs József. A Mezőberényi Petőfi Sándor Gimnázium, Kollégium és Általános Iskola rajz-vizuális kultúra szakos pedagógusa, az ötletgazda elmondta, az alkotás bemutatását eredetileg a Petőfi Sándor nevét viselő középiskolák március közepén tartott országos találkozójára tervezték, amelynek ebben az évben intézményük adott otthont, végül a projekt múlt hétre készült el.



A pedagógus kérdésünkre kifejtette, korábban gyöngyékszerfűzéssel is foglalkozott, amelyhez kiváló számítógépes tervező program is kapcsolódik. Ezt hívta az előkészületek során is segítségül. A program kiadott egy hozzávetőleges látványtervet, amely egy négyzetrácsos papírnak felelt meg. Azon szerepelt az ábra, aminek segítségével sorokra bontva kiszámolták, hogy mennyi kupakra lesz szükség, majd meghatározták a fűzési sorrendet, illetve egy Excel program segítségével a színkódokat.



Pócs József elárulta, a diákok kezdetben kettős érzésekkel fogadták a projekttervet, hiszen egyrészt ezt megelőzően ilyen jellegű nagy projekttel nem foglalkoztak. Másrészről viszont nagyon motiválta a programban résztvevő végzősöket, illetve utolsó előtti évüket taposó fiatalokat, hogy hagyhatnak maguk után valami maradandót.

Fotó: Bencsik Ádám

A megvalósítást pedig a pedagógus tudatosan úgy állította össze, hogy mindenki neki tetsző feladatot vállalhasson az összetett tevékenységekből. Szükség volt a kupakok válogatására, tisztítására, átfúrására és fűzésére egyaránt. A fúrás különösen sok időt igényelt, hiszen a kupakokon két lyukat alakítottak ki egymással szimmetrikusan, a portré elkészítéséhez ugyanis semmilyen ragasztó anyagot nem használtak. A fiatalok nagyon lendületesen kapcsolódtak be a folyamatokba, akadtak többen is, akik az órákon kívül, délutánonként is részt vettek a munkában. Mint megtudtuk, a fűzés körülbelül egy héten át tartott.