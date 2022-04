A Pompás Napok alapítói, dr. Deák-Zsótér Boglárka és Kormos Rebeka, valamint a módszer egyik nagykövete, Giriczné Gyányi Mária pénteken egy-egy egyedülálló foglalkozásra hívta a Kazinczy-lakótelepi és a Szigligeti utcai óvoda gyermekeit. Nemcsak meséltek a kicsiknek, hanem többek között mondókáztak, játszottak is közben – és pont ez a módszer lényege.

– A Pompás Napok komplex, összetett módon és interaktívan dolgozza fel a népmeséket – mondta dr. Deák-Zsótér Boglárka, hozzátéve, nem egyszerűen a mese szövegét adják át a kicsiknek, sok egyéb elemet építenek be a népi hagyományokból, és ezek így erősítik egymást.

Azaz amellett, hogy elmesélnek egy történetet, népdalokat énekelnek, mondókákat mondanak, mozognak, vagyis a módszerben megjelenik az élménypedagógia. A gyerekek érzékenyebbé válnak, és azok a kicsik is végighallgatnak így egy-egy népmesét, akiket egyébként kihívás lenne leültetni csak emiatt.

Kormos Rebeka hozzátette, hogy kipróbált technikákat, trükköket alkalmaznak arra, hogyan keltsék fel a kicsik érdeklődését a mai, kütyükkel terhelt világban.

A végső cél, hogy a gyermekek kreatívak, alkalmazkodóképesek, hittel és reménnyel teliek legyenek. A visszajelzések alapján a módszer alkalmazása az óvodapedagógusoknak is szárnyakat ad, ők ugyancsak motiválttá válnak. Hangsúlyozta: folyamatosan bátorítani kell a szakembereket is, ezért számukra továbbképzéseket szerveznek. Kiadványokat szintén készítenek, a legújabbakat elhozták a békéscsabai óvodába is.

A gyerekek különbséget tudnak tenni a jó és a rossz között



Királyné Egri Mónika, a Szigligeti Utcai és Kazinczy-Lakótelepi Óvoda igazgatója elmondta, hogy az intézményben – a két óvodában összesen – 280 gyermekről gondoskodnak nap mint nap, és nagy hangsúlyt fektetnek a népi hagyományok ápolására. Szeretik a népmeséket, amelyek a mondanivalójukkal segítik a gyermekek személyiségfejlődését, ítéletalkotását, azt, hogy a kicsik tudjanak különbséget tenni a jó és a rossz között, hogy tudják, mik jelentenek értéket.

Örülnek az együttműködésnek, és a tapasztalata szerint a Pompás Napok módszer lényege az interaktivitás, amely a népmesemondáshoz a népi játékokkal, mozgásokkal, mondókákkal óriási pluszt ad, miközben a népmesék kötelező elemei sem csorbulnak.