Elmondta, hogy a Földön található felszíni és felszín alatti vizek mindössze 0,01 százaléka az, ami az emberek rendelkezésére áll. Bár a tudósok szerint ez elegendő, óvatosnak kell lenni. Amíg az 1800-as évek elején 1 milliárdan éltek a Földön, addig mára ez a szám megközelítette a 8 milliárdot, az emberek mellett a mezőgazdaság és az ipar is verseng a vízért. Bár természetesnek vesszük, hogy víz folyik a csapból, 3,5 milliárdan élnek olyan helyen, ahol korlátozott a vízhez való hozzáférés, és nem csak a szegény vidékekről van szó.

Több ábrát is mutatott a felmelegedéssel kapcsolatban, és jelezte: az elmúlt tíz év volt a mérések óta a tíz legmelegebb év a Földön. Immár nem csak távoli problémáról van szó, miszerint a jegesmedve alól elolvad a jég, mi is érezhetjük a folyamatot. Itthon is egyszerre kell megküzdeni azzal, hogy szárazság uralkodik, valamint azzal, hogy rövid idő alatt zúdul le a csapadék, belvizeket és árvizeket okozva.