Jankó Erzsébet, a helyi kis közösség főszervezője elmondta, felbuzdultak a karácsonyi sikeren. Színes fonalaikból a húsvéti ünnepkörhöz kapcsolódó motívumokat horgolva készítenek egy köztéren felállítandó húsvéti tojást. Majd’ 3 méter magasan hirdeti a helyi kézművesek kreativitását ismét.

– A húsvét virágai, állatai jelennek meg a kültéri dekoráción, amihez a vázszerkezetet az önkormányzat biztosította ezúttal is. A nagy tojás alatt tálcát alakítunk ki, arra is az ünnephez kapcsolódó, általunk készített figurák kerülnek. Ígérjük, ezúttal is szemet gyönyörködtető lesz a végeredmény, ahol reméljük, szívesen fotózkodnak majd az emberek.