A Tabán Táncegyüttesben több ezren megfordultak az elmúlt harminc év során; Farkas Tamás elmondta, a jubileum alkalmából jövőre ünnepi hetet szerveznek kiállításmegnyitóval, kiadvány- és könyvbemutatóval.

– Szeretnénk egy kamaraműsorral meglepni a közönséget, mely az elmúlt évtizedek legsikeresebb koreográfiáit mutatná be, emellett tervezünk egy grandiózus színházi előadást is, melynek keretében a nagy létszámú, monumentálisabb koreográfiákat adnánk elő – részletezte az együttes vezetője.

Hozzátette, a régi táncosaik a legtöbbre még emlékeznek, de a régi VHS-kazetták felvételeinek segítségével fel is tudják eleveníteni, élővé varázsolni, sőt megújítani a táncokat.

– A régi számok közül meghatározó az „Eleki lakodalmas”, a „Vasárnapi zsok Mácsán” és a „Suvadás”, amelyek egytől egyig nyertes, országos­ fesztiválon díjazott koreográfiák. Az újabbak közül említhetem az Ajtók kitárulnak­ címűt, amit még a Csabagyöngye Kulturális Központ ünnepélyes megnyitójára készítettünk – sorolta Farkas Tamás, aki visszaemlékezett a Varga Miklós főszereplésével bemutatott Ki szívét osztja szét című előadásukra is.

Elmondta, az elmúlt harminc év igen tartalmasra sikerült, az elkészült fényképekből, a turnék során elkapott pillanatfelvételekből és a megjelent újságcikkekből összeraknak majd egy kiállítást, valamint egy kiadványt is, ami minden fontosabb eseményt­ felölel.

A rendező-­koreográfus hozzáfűzte, a Tabánban felcseperedő táncosok sokfelé szétszóródtak a világban, az életben betöltött szerepük változó, van, aki külföldön­ él, de többekből lett hazai néptáncpedagógus, koreográfus. A jubileumi hétre visszavárják az egykori tagokat, akik azóta már édesanyák és édesapák, de fellépnek a legkisebbek is, az Apró Tabán, a Kis Tabán táncosai. Farkas Tamás kiemelte, a megyeszékhelyen jelenleg hat csoportja van az együttesnek, emellett Kaszaperen, Csanádapácán, Telekgerendáson, Gerendáson, Medgyesegyházán is oktatnak, szeptembertől pedig Kondoroson is járhatnak néptáncra a gyerekek.

– A világjárvány jócskán beleszólt az életünkbe, teljes felfordulást okozott, ismeretlen helyzeteket állított elénk, de átvészeltük, amikor csak lehetett, igyekeztünk a szabadban és az online térben tartani a növendékekkel a kapcsolatot – árulta el Farkas Tamás, kiemelve, most már a Táncoló Vidék Programnak köszönhetően ott vannak a kisebb lakosságszámú településeken is, elviszik mindenhová a kultúra és a tánc szeretetét.

– Van utánpótlás, hiszen a megyében 180 gyermek táncol az együttes kötelékében – tette hozzá, kiemelve, a gyerekek mozgáskészsége az utóbbi időben bizony gyengült, ami főként az elektronikai készülékek térnyerésének róható fel. A pedagógus hosszú évekig falun tanított, ahol nem volt kérdés, tudnak-e ugrani a gyerekek. A túlzott mobil- és tablethasználat hatásait viszont ma már szinte minden kisgyermeken érzi, pedig szerinte nekik az árokparton, réten, gyepen, állatok közt kellene még ugrándozniuk.

– Az ugrás- és lépéskombinációkat ma nehezebb megtanítani, ugyanakkor hála istennek, azt is látom, hogy sok a tehetség, és erős a néptánc szülői támogatottsága.

A Tabán Táncegyüttes az Aradi Kamaraszínházzal együttműködve tizenhat tehetséges Békés megyei származású fiatal táncos legénnyel viszi színpadra a világhírű Molnár-klasszikust, „A Pál utcai fiúk”-at. Farkas Tamás rendező-koreográfus elmondta, a próbafolyamat már elindult, a sok-sok tánccal, vidámsággal, drámával tűzdelt bemutatót 2023 tavaszára tervezik.

A nemrég nagy sikerrel bemutatott, 497 című táncszínházi permormance-t most indítják turnéra, a darab Budapesten a Hagyományok Házában, Aradon, Hajdúböszörményben, valamint a híres román színházi fesztivál keretein belül Nagybányán is látható lesz.