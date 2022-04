A Szarvasi Tessedik Öreggazdász Egyesület közadakozásából Túri Török Tibor szobrászművész készítette el az alkotást. Az átadáson beszédet mondott Jakab István, a Magosz elnöke, Győrffy Balázs, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) elnöke, dr. Kulcsár László megyei elnök, Kozsuch Kornél, az agrárkamara megyei alelnöke, megyei elnökjelölt.

A megjelenteket köszöntötte dr. Gyuricza Csaba, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem rektora és Takács Árpád Békés megyei kormánymegbízott, megtisztelte jelenlétével a rendezvényt Herczeg Tamás és Dankó Béla országgyűlési képviselő. Többen koszorút is elhelyeztek Tessedik Sámuel szobránál, emlékezve a tudósra, a tanárra, a gyakorló mezőgazdászra, aki a növénytermesztést és az állattenyésztést a legmagasabb színvonalon hangolta össze. A mellszobrot Kutyej Pál békéscsabai evangélikus lelkész áldotta meg.

Dr. Kulcsár László kiemelte, nem lehetett kérdés, hogy Tessedik Sámuelnek a megyei agrárkamara új épülete előtt szobrot emeljenek. Bár munkássága elsősorban Szarvashoz kötötte, megyei agrárreformernek számított. Emlékét egész Békés megyében illik és kötelességünk is megőrizni, ápolni.

Győrffy Balázs hangsúlyozta, Tessedik Sámuelnek elévülhetetlen érdemei vannak az agrárium fejlesztésében. Igazi polihisztor volt, elkötelezett a mezőgazdaság, a kutatás és az oktatás iránt. Dr. Gyuricza Csaba elmondta, Békés megyei származásúként természetesen hazai szemmel is figyeli az agráriumot, Tessedik Sámuel örökségét. Az agrárreformer iskolát teremtett, az agároktatást, -kutatást, a szaktanácsadást, a korszerű technológiák alkalmazását, ezek megtanítását a legmagasabb szinten ma is folytatni kell.

Békés megye ennek a bástyája, ez nem is lehet kérdés. Takács Árpád szólt arról, stratégiai partnerük az agrárkamara, és örömteli, tavaly 59 milliárd forintot fizethettek ki a Békés megyei gazdáknak különböző jogcímeken. Napi szinten kapcsolatban állnak a kamarával, hogy a legfrissebb információkat eljuttassák a gazdákhoz, esetleges problémáikra megoldást keressenek, találjanak.

– Tessedik Sámuel alázattal, tisztességgel szolgálta a földművelőket, nekünk is ez az elsődleges feladatuk. Élete, munkássága példa előttünk – ecsetelte Jakab István. – Egy nemzet, nép erejét az is meghatározza, mennyire képes fejet hajtani a nagy elődök előtt. Tessedik munkássága előtt fejet hajtunk, éljünk bárhol is e hazában.

Forrás: Imre Gyorgy

Szolgálják a gazdatársadalmat

Kozsuch Kornél arról is beszélt, hogy Tessedik szellemében igyekeznek szolgálni a gazdatársadalmat. Az agrárkamara falugazdászaival minden településen jelen van, és most például segítenek az egységes kérelmek benyújtásában. Emellett az aktuális pályázatokkal kapcsolatban is keresik szakembereiket a Békés megyei gazdálkodók. Kozsuch Kornél hozzátette, készülnek az idén május 20-ai megyei küldöttválasztásra is.