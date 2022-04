Dr. Varga-Koritár Attila rendőr ezredes, a Békés Megyei Rendőr-főkapitányság vezetője kiemelte, tizennyolc éve annak, hogy a korábbi őrs bezárta kapuit Kétegyházán, de a biztonság iránti igény mindvégig megmaradt az itt élőkben.

A megyei főkapitányság és a gyulai kapitányság rendőrei eddig is teljes mellszélességgel azért tevékenykedtek, hogy megelőzzék a bűncselekményeket, ha mégis bekövetkezne ilyen, ezentúl még gyorsabban tudnak reagálni

– tette hozzá, hangsúlyozva, hogy a rendőrök továbbra is hatékony, következetes, szakszerű és humánus közrendfenntartásra, valamint gyors, korszerű ügyintézésre törekszenek. Az őrs létrejötte a partnerségnek és a jobbító szándéknak köszönhető, melyek nélkül nem lehet jövőt építeni.

Felújították és kibővítették az épületet, hogy őrs lehessen

Az egykori körzeti megbízotti irodának, most rendőrőrsnek helyet adó Szent Imre utcai épület önkormányzati tulajdonban van, benne két szolgálati lakás is található. Ezeket a Magyar Falu Program keretében elnyert 20 millió forintos állami támogatásból korszerűsítették. A lakások egyikéből leválasztottak két helyiséget, melyeket szintén rendőrök használhatnak, rendőrőrssé bővítve ezzel az irodát. Dr. Rákócziné Tripon Emese elmondta, az átalakításokkal járó munkálatok költségét egészében az önkormányzat fedezte. Az őrs a Gyulai Rendőrkapitányság berkein belül jött létre, Kétegyháza mellett Lőkösháza közbiztonságát is növeli, tizenhárman teljesítenek benne szolgálatot.