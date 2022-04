Dankó Béla elmondta, továbbra is a választókerület minden polgárát fogja képviselni, azokat akik rá szavaztak és azokat is, akik másra adták a voksukat.

– Úgy gondolom, hogy így, közösen tudjuk fejleszteni a térséget – hangsúlyozta. Mint kiemelte, bízik abban, hogy a jelentős fejlődés, amit az elmúlt években tapasztaltak, a következő években is töretlenül folytatódni fog. Nyomatékosította, ezért továbbra is mindent meg fog tenni a jövőben is.