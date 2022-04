Valamikor a török időkben, körülbelül 450 évvel ezelőtt ültette valaki azt a szőlőtőkét, ami a mai napig él és terem Pécs egyik házának kertjében. Tóth Ödön gondozza 1971 óta, akkor költözött oda a családjával.

Valószínűleg ez a legöregebb szőlő a világon. Azért nem kerül be a rekordok könyvébe, mert az idős gazda (meg kellene fúrni a tőkét az évgyűrűk számának a megismeréséhez) félti a növényt a beavatkozás következményeitől.

A szőlő tőkéje napjainkban mintegy 80 centiméter körfogatú, és legalább 450 évesnek vélik. A nyugdíjas villamosmérnök óvja, gondozza és vigyázza szőlőjét, orosházi látogatóinak azt is elárulta: az eltelt 50 év alatt ő és a tőke is megérezte a klímaváltozást. A feltehetően a világon a legöregebb szőlő azonban nagy túlélő, a Mecsek lankáin gyarapodott évszázadokon át. Napjainkban is évente legalább 80–100 kilogramm szép terméssel ajándékozza meg a családot. A szőlő nem kimondottan olasz eredetű, csak olasz a neve (Tosa Menna di Vacca). Török szőlőfajta. Kárpátalján, valamint Olaszországban és Bulgáriában is megtalálható. A Fekete-tenger medencéjének, szőlőfajtáinak ökológiai-földrajzi csoportjába tartozik.



S hogy miként kerül a téma, no meg pár szőlővessző Orosházára? Orfűi nyaralásunk közben tudtuk, hogy másnapi úti célunk Pécs. Alaposan tanulmányoztuk e híres szőlő eredetét, az Ödön bácsiról megjelent cikkeket is elolvastuk. Mi is kertészkedünk, mint a kistermelői gazdálkodás megszállottjai, izgatott bennünket, vajon Békés megyébe elhozhatnánk-e erről a híres tőkéről néhány vesszőt – mesélte Vincze Attila őstermelő.



– Kertész szívünk megdobbant, mikor beengedett kertjébe, és megérinthettük a matuzsálemi korú tőkét. Rácsodálkozásunk meghatotta a gazdát, és megígérte, hogy tavasszal kaphatunk pár vesszőt, ha visszatérünk Pécsre. Ez az elmúlt héten megtörtént. Velünk tartott kertszomszédunk, Asztalos László is, aki nem csak ismert pék Orosházán, azt kevesen tudják, hogy Újosztáson az első kerttulajdonosok egyike. Ért a szőlőfajtákhoz, nála is számos szőlőből található kis gyűjtemény.



– Ma már elmondhatjuk, azon kevesek közé tartozunk, akik lehetőséget kaptak, hogy továbbvigyék ennek a szőlőtőkének a 100 százalékos genetikáját itt, Békés megyében.

Télálló, gyorsan futó, friss fogyasztásra kiváló fajta. Csemegeszőlő, amiből kiváló pálinka is készíthető. Ha ügyesek leszünk és kitartóak, akkor 3-4 év múlva már szüretelhetünk a híres tőke „örököseiről” szőlőt. Mi nagyon bizakodók vagyunk – tette hozzá Grestyák Tünde. Tóth Ödön pedig segíti a párt ezen az úton, tartják a kapcsolatot. Az orosháziak beszámolnak a vesszők állapotáról, arról, hogyan akklimatizálódnak és fejlődnek Újosztáson.