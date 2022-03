Győrffy Balázs többek közt beszélt az egészségügy helyzetéről, a koronavírus elleni védekezésről, a migráció kérdéséről, illetve a határzárról. A jelen ukrajnai helyzetre, az onnan érkező, menedéket kereső emberekre kitérve úgy fogalmazott: amikor tényleg menekültekről van szó az egész ország képes összefogni és segíteni a valóban rászorulókat, akik tényleg menekültek, és nem gazdasági bevándorlók.

Fotó: Imre György

– Az IMF hitel visszafizetésével visszanyertük a gazdasági önállóságunkat, az állami vagyon pedig az elmúlt 10-12 év alatt a másfélszeresére növekedett. Egymillió munkanélküli volt, most ezek az emberek mind aktív szereplői a gazdaságnak, a minimálbér pedig háromszorosára nőtt az elmúlt 12 esztendőben – emelt ki néhány jelentős momentumot, és eredményt a mögöttünk álló évtizedből Győrffy Balázs. Aki, a 13. havi nyugdíjról is beszélt, de a fiatalabbakat érintő család- és lakhatási támogatásokat is sorolta, valamint a családosoknak kedvező szja visszatérítésre is kitért.