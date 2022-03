Kelemen Imre, a Tarhos Mindenkié Civil Egyesület elnöke elmondta, annak ellenére, hogy szombat munkanap volt, nagyon sokan összejöttek, hogy segítsék az akciót. Mint megtudtuk, az egyesület néhány évvel ezelőtt az önkormányzattal együttműködésben kezdett el művelni egy településközponti területet, amire először levendulást telepítettek, majd tavaly a fennmaradó részekre normand és görögfenyőt is ültettek.

Szombaton a Debrecenben vásárolt 250 ezüst- és 550 lucfenyőt ültettük el a területen. Eredetileg két naposra terveztük a munkát, de olyan sokan eljöttek, és olyan jól haladtunk, hogy vasárnapra már csak a locsolás maradt – tette hozzá Kelemen Imre, majd kiemelte: a hétvégi akció a tarhosi származású Barta István Zoltán vállalkozó támogatásával valósult meg, aki szerette volna, ha a település minden lakójára jut legalább egy fenyő.

Az egyesület elnöke kifejtette, amikor a fenyők megnőnek, gyökerestől kiemelik majd a földből, és a lakosság jelképes áron megvásárolhatja karácsonyra. Ennek mindössze annyi lesz a feltétele, hogy az ünnep elmúltával a kijelölt helyen ismét el kell ültetni a fenyőket.

Kürti Sándor polgármester, aki maga is részt vett az akcióban és az egyesület tagjai számára főzött ebéd készítésében is segédkezett, elmondta, az egyesület programja erősíti a környezettudatosságot, nagyon jelentős lépés településképi szempontból és a közösség formálásában is szerepet játszik.

– Nagyon fontosnak tartom, hogy van egy olyan csapat, aki önkéntesen, segíteni akarásból tesz Tarhosért – hangsúlyozta Kürti Sándor, aki szólt arról, hogy a temető körül 380 fát ültetett el az önkormányzat.

Barta István Zoltán elmondta, nagyon fontos tartja azt a munkát, amelyet az egyesület végez, ezért is állt az akciójuk mellé.

– Személyes emlékeimet is felszínre hozta a kezdeményezés, hiszen 42 éve, 1980 januárjában ültettem el akkori tarhosi otthonunk mellett a karácsonyfánkat, ami azóta alaposan megnőtt, és most is áll – hangsúlyozta. – Már akkor elhatároztam, hogy ha lehetőségem lesz, részt veszek majd fa- vagy erdőtelepítésekben. A mai napig kötődöm Tarhoshoz, ezek együttesen ösztönöztek arra, hogy a magam módján támogassam a fenyőültetéseket.