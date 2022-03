– Most a világ bolydult fel – utalt az ukrán-orosz háborúra, hozzátéve, hogy ezért most, az április 3-ai országgyűlési választáson még nagyobb mindenkinek a felelőssége. Arról kell dönteni, hogy az, amiért eddig megküzdöttek és megdolgoztak a magyarok, hagyják-e veszni vagy megpróbálják biztonságban tudni.

Hangsúlyozta, a jelenlegi helyzetben, amelyben van Magyarország, Közép-Európa, de az egész világ, a Fidesz-KDNP nyújtja a biztonságot, szerinte nem szabad kockáztatni.

Kövér László dr. Kovács József (a háttérben) vendége volt

– Nincs olyan terület a közbiztonságtól kezdve egészen az agráriumig, amiben ne léptünk volna jelentősen előre, és nemcsak a tizenkét évvel ezelőtti csődhelyzethez, hanem akár a négy évvel ezelőtti állapothoz képest is – folytatta, kiemelve az eredmények közül a családpolitikát.

Kövér László elmondta, 2010-ben a termékenységi mutató 1,29 volt, ami azt jelenti, hogy 100 nő 129 gyermeknek adott életet. Ez az arányszám mostanra majdnem elérte az 1,6-ot, amit komoly előrelépésnek értékelt. Hozzáfűzte, 2010-ben 90 ezer gyermek született, tavaly 93 ezer, és ez a 3 ezres emelkedés úgy következett be, hogy közben a szülőképes nők aránya 17 százalékkal csökkent. Emellett a válások száma folyamatosan mérséklődik, a házasságkötéseké pedig nő.

Fotók: Lehoczky Péter



Aláhúzta: a kedvező családpolitikának már most vannak számokban is megmutatkozó eredményei. Nem csak arról van szó, hogy anyagilag könnyebbé tették a fiatalok számára a gyermekvállalást, erkölcsi értelemben is támogatást nyújtanak. Helyesnek értékelte, hogy gyerekekre építik a jövőt.



Az Országgyűlés elnöke jelezte: dr. Kovács József országgyűlési képviselő választókerületébe az elmúlt esztendőkben 15-ször annyi fejlesztési forrás érkezett, mint a 2010 előtti tíz évben, ami alapján kijelenthető, hogy az elmúlt száz esztendő legsikeresebb tíz évét zárta a térség. Úgy véli, ezt az eredményt nem szabad kockára tenni, megfelelő döntésekre van szükség április 3-án.