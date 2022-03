Sonkoly Iván békéscsabai háziorvos elmondta, a tavaszi fáradtság jól ismert állapot, amely az emberek jelentős részét érinti. Nem betegség, hanem az évszakváltozást, a télből a tavaszba történő átmenetet kísérő természetes élettani reakció. Jellemző tünete a bágyadtság, az aluszékonyság, a kedvetlenség, emellett fejfájás, szédülés, ingerlékenység is gyakran jelentkezik.

– Bármely életkorban előfordulhat, de jobban megviseli az időseket, krónikus betegeket és a frontérzékenyeket – tette hozzá a szakember, hangsúlyozva, hogy kialakulásában szerepet játszanak a hormonháztartás szezonális folyamatai, elsősorban a melatonin (alvási hormon) és a szerotonin (boldogsághormon) szintjének változása.

Sonkoly Iván kiemelte, a hosszabbodó nappalok és a több napsütés hatására csökken a melatonin és fokozódik a szerotonin képződése a testünkben. A tavaszi fáradtság azért jelentkezik, mert biológiai óránk átállási időszaka átmenetileg kimeríti a szervezetünk energiatartalékait.

– A hormonváltozások mellett a vitaminok és ásványi sók csökkent bevitele is hozzájárulhat a tavaszi fáradtság kialakulásához. A téli táplálkozás általában zsírban és kalóriában gazdagabb, viszont kevesebb friss gyümölcsöt és zöldséget fogyasztunk, ami hiányállapothoz vezethet – részletezte. Hozzáfűzte, a tünetek általában néhány hét alatt megszűnnek, miután a szervezet alkalmazkodik a meteorológiai változásokhoz. Ha azonban súlyosabb, vagy elhúzódó panaszok jelentkeznek, érdemes orvoshoz fordulni, mivel a fáradékonyságot betegségek is okozhatják; például szívbetegség, cukorbetegség, vérszegénység vagy csökkent pajzsmirigyműködés.

A háziorvos elmondta, a tavaszi fáradtság kivédésére, vagy enyhítésére több lehetőségünk van.

– Fontos a rendszeres testmozgás, amely serkenti a vérkeringést, erősíti az immunrendszert és javítja a közérzetet. Formáját, mennyiségét, intenzitását az életkorhoz, egyéni adottságokhoz és az egészségi állapothoz kell igazítani – tette hozzá.

A táplálkozás kapcsán megjegyezte, fontos az egészséges étkezés, mégpedig a többszöri kis étkezés, a gyümölcsök, zöldségek, tejtermékek rendszeres fogyasztása, valamint a bőséges folyadékbevitel. Hangsúlyozta, hogy a hideg-meleg váltózuhanyozás és a szaunázás is javítja az érrendszer alkalmazkodóképességét. A vitaminokról is szót ejtett: elmondta, hogy a természetes bevitelen túl csak ritkán szükséges külön vitamint fogyasztani. Véleménye szerint elsősorban az idősek, a krónikus betegek, a csökkent immunrendszerűek és a táplálkozási zavarban szenvedők részére fontos a megfelelő ásványi só- és vitaminpótlás (C- és D-vitamin, cink, szelén). A legalkalmasabb készítményt az orvos javaslata alapján célszerű kiválasztani.

A mentális egészségünkre is figyelnünk kell

Dr. Sonkoly Iván kiemelte, a tavaszi fáradtság mellett az elhúzódó járványhelyzet, valamint a közelben zajló háború is próbára teszi ellenállóképességünket, stressztűrő képességünket. Ezért különösen fontos, hogy az egészséges táplálkozáson, testmozgáson kívül mentális egészségünket is óvjuk, kerüljük a felesleges konfliktusokat, szánjunk több időt kedvelt tevékenységeinkre.

Szegedi Hajnalka békéscsabai édesanya elmondta, örül, hogy végre élénkülnek a természet színei, de gyakran érez levertséget. Ennek ellensúlyozására heti három alkalommal jógázik, egyelőre csak otthon, de tervei szerint hamarosan stúdióban folytatja a sportot. A jóga nemcsak átmozgatja a testét, hanem fel is tölti, agyát pedig teljesen kikapcsolja. Úgy véli, az énidő minden életkorban fontos, a szervezet meghálálja. A vitaminok közül a téli időszakban C-t és D-t folyamatosan szedett, de amint bővül az idényzöldségek- és gyümölcsök kínálata, inkább természetes formában viszi be ezeket.