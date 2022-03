A hivatal épületének energetikai felújítása jóvoltából nem csak a gazdaságos üzemeltetés valósul meg a folytatásban, hanem a település is gyarapodott egy megszépült ingatlannal. Örömének adott hangot az államtitkár egy másik beruházás kapcsán, az pedig az óvoda, ahol a gyermeklétszám növekedésére reagálva tetőráépítést tervezett, majd hajtott végre a gádorosi önkormányzat.

– Legfontosabbak a gyermekeink, hiszen a jövő nemzedéke népesíti be a falvakat, városainkat, akik a legkisebb kortól, majd felnövekedve élevzik, használják egy település közintézményeit, például a könyvtárt is – utalt a politikus a harmadik megvalósított projektre, hiszen Közösségi tér ki- és átalakítás és foglalkoztatás címmel is nyert forrást Gádoros.

A megvalósult pályázatok ünnepélyes átadásán elhangzott, a magyar kormány célja, hogy a vidék fejlődjön, az itt emberek megtalálják a számításaikat. Erdős Norbert kiemelte, Gádoros vezetése bölcs döntéseket hoz, ennek köszönhető, hogy folyamatosak a fejlesztések.

Zalai Mihály, a megyei közgyűlés elnöke a TOP-os források sikeres felhasználói közé sorolta a községet. Békés megyében, ilyen, energetikai, a gádorosi fejlesztésekhez hasonló 131 zajlott, a beruházások üzenete: jó itt élni, dolgozni, a községben maradni.

– Gádorosnak hat projektje (több mint 300 millió forint értékű) után a sor folytatódik, a TOP Plusz programban máris van két nyertes pályázata – jelentette be Zalai Mihály.

Dr. Szilágyi Tibor polgármestertől a hallgatóság megtudta, hogy a hivatal épületére majd 100 millió forintot, a könyvtárra 24,5 milliót, az óvodai fejlesztésre 21,4 millió forintot költöttek.