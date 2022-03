Koltay Gábor, Balázs Béla-díjas érdemes művész, a darab rendezője elmondta, a megújult szövegkönyvben a Bakonyi-Heltai-Kacsóh műnek leginkább időtálló részletei egészültek ki az eredeti elbeszélő költemény szövegeivel.

– A dalszövegek mellett hallható dialógusokban több eredeti Petőfi Sándor vers is elhangzik majd. Szeretném, ha a költő szellemisége, lelkisége, és az általa teremtett csodálatos mesevilág életre kelne a színpadon – avatott be minket Koltay Gábor, aki egyúttal kiemelte: a zenés játék időtlensége a Vesztergombi Anikó által tervezett jelmezeken és az Igaz-Juhász Katalin által megálmodott díszleten is megfigyelhető lesz.