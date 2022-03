A megnyitón Prof. Dusen Kasseinov, a Nemzeti Türk Kulturális Szervezet főtitkára is részt vett, aki örömét fejezte ki, hogy idén a nemzete is képviseltetheti magát a konferencián, és mint mondta, hazájában is szívesen látják a magyar népi művészeket. Majd köszöntője után Németh Gyula-emlékéremmel ismerte el az esemény főszervezőjének, Pál Miklósnénak a munkáját.

A megnyitó végén pedig a pályázatra érkezett legszebb alkotásokért járó csoportos- és egyéni díjak is gazdára találtak.