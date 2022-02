Megerősödik identitástudatuk, és ez kihatással van a kapcsolataikra, kommunikációjukra, szocializációjukra. Külön öröm számunkra, hogy egyre több pedagógus is bekapcsolódik a gyerekekkel együtt az alkotás élményébe, és ez külön jó hatással van az osztályközösségre, az osztály és a pedagógus kapcsolatára is. Mint megtudtuk, a gyerekek élvezik a programot, és már látható jelei is vannak a fejlesztésnek. – A diákjaink egyre könnyebben tudják előhívni az alkotáshoz szükséges belső képet, bátrabbak, kreatívabban tudják magukat kifejezni, asszociatív képességük nagymértékben fejlődik. Erről a már eddig született nagyon sok szép alkotás is tanúskodik – tette hozzá a szakember. Már óvodai irányban is megkezdődött a program bevezetésének a tervezése. A gyermekekben rejlő, a program által megjelenő értékeket pedig kiállításokon keresztül kívánják megmutatni a szervezők.