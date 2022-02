Ide a már leforgatott anyagokból készült egy változat, ami elsősorban a rendnek szólt, illetve azoknak az érdeklődőknek, akik közel állnak a domonkosokhoz. A nagyközönség számára pedig idén nyár közepére készül el a teljes film, amit megjelenése után a Magyar Televízió is sugároz. A történetről Petneházi Andrea elmondta, Rómából és Bolognából indul, ahol a domonkosok története is elkezdődött Magyar Pállal, a magyarországi rend megalapítójával. Hozzátette, az emberek talán ­onnan ismerik leginkább a ­domonkosokat, hogy egykor ők, közülük is Julianus barát indult el néhány szerzetestársával megkeresni az őshazát, és ők hozták el a tatárok hírét is. A bölcsőtől egészen a magyarországi, illetve a Kárpát-medencei korábbi és ma is működő szerzetesrendekig bemutatják a rend történetét. Főként a férfiszerzetesrendét, kisebb mértékben a nőit, az apácákat, illetve a harmadikat, a ­világit is. Helyszíneik között szerepelnek az összes hazai, ­illetve a kassai, krakkói és kolozs­vári kolostorok és rendházak.