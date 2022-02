A szolgáltatásbővítéssel az intézmény a helyi igényekre reagál. A gyermeksarkot a közintézmény néhány évvel ezelőtti felújítása során alakították ki, és ott népszerű közösségi eseményeket vezettek be. – A karanténidőszakot követően a korábbinál többen érkeztek a gyermeksarokba akkor is, amikor nem volt előre meghirdetett programunk – tájékoztatott Repisky Dániel rendezvényszervezési csoportvezető. Elmondta, továbbra is szeretnének a gyermekneveléssel, a különböző élethelyzetek kezelésével kapcsolatban pedagógus, pszichiáter, gyermekorvos bevonásával segítséget adni a hozzájuk érkezőnek. Ezeket a programokat is úgy tervezik, hogy azokon gyermekükkel együtt lehessenek a szülők. A garantált programok között gyermekmegőrzés, Füle Tomi zenés gyermek foglalkozása óvodásoknak, Ciróka-maróka baba-mama klub, Anyaklub, Hevesi Imre Varázsének című gyermekfoglalkozása és Manó Műhely egyaránt szerepel.