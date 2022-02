Az idén kevesebb létszámot foglalkoztatva folytatják a munkát mindhárom területen. Mácsai Petra azt is elmondta, a mezőgazdasági programban idén 11 fő, a szociális jellegűben 15 fő, a helyi sajátosságokra épülőben 12 fő vesz részt. Utóbbiban két játszótér felújítása (Epres téri, Erzsébet ligeti) is szerepel. A közfoglalkoztatási programnak köszönhetően a dolgozók a buszmegállók felújítását, az utcabútorok javítását is elvégzik 2022-ben a polgármesteri hivatal udvarának tereprendezése, szintezése mellett.