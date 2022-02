A Határ Győző Városi Könyvtárban gyűltek össze csütörtökön a Kner család iránt érdeklődők, akik egy pódiumbeszélgetés kapcsán bepillantást nyertek a Knerek életébe, valamint megismerkedtek Parti Nagy Lajos Árnyékporocska című kötetével, illetve Kner Piroska szakácskönyvével is, ami a könyvtár és a Magvető Könyvkiadó közös vállalkozásában jött létre.

A jelenlévőket elsőként Dinyáné Bánfi Ibolya, a könyvtár intézményvezetője köszöntötte.

Elmondta, sajnos rendezvényük is a koronavírus árnyékába került, hiszen Parti Nagy Lajos, a könyv szerzője betegség miatt nem lehet ott. Hozzátette, egy nagyszerű év kezdődött el azonban a bemutató napján, hiszen 2022 Kner Emlékév lett Gyomaendrődön, aminek ez a nyitórendezvénye. A különleges évre pedig egy, a városban kihelyezett molinó is felhívja a figyelmet, illetve számos program szerveződik idén erre a témára felfűzve. Lesznek többek között előadásokkal egybekötött kávéházi esték Kner Kávéház címmel, tartanak Kner-sétát, fotópályázatot és sport napot.

Toldi Balázs polgármester köszöntőjében elhangzott, a könyvbemutató napja egyfajta időutazás számára, ugyanis néhány éve tett egy ígéretet, miszerint abból a kéziratból, amit Kner Piroska házában találtak és felajánlottak Gyomaendrőd önkormányzatának, készítenek majd egy szakácskönyvet. Utóbbi mostanra készülhetett el.

Úgy gondolja, hogy a nyomdaalapítás 140. évfordulójára egy olyan könyvet adtak ki és egy olyan emlékévet állítottak össze a helyi intézményvezetőkkel, amely méltó a Kner hagyatékhoz és a család történetéhez.

Hozzátette, a kézirat felajánlásán túl komoly segítséget kaptak a többek között a Kner Nyomdától, a Magvető Könyvkiadótól és a Határ Győző könyvtártól is. Elárulta, már a tartalom tervezésekor eldöntötték, hogy szeretnék a helyi mesterszakácsokat is bevonni, Tímár Attilát és Tímár Albint, akik a szakácskönyv receptjei alapján el is készítették az ételeket a bemutató utáni kóstolásra. A recepteket és ételeket pedig a mesterszakácsokkal együtt mutatta be Mautner Zsófia gasztroblogger.

A köszöntők után dr. Erdész Ádám Kner kutató, Szegő János szerkesztő és Nyári Krisztián író beszélgetett a könyvről és a Kner családról.

Szót ejtettek többek között irodalomról, gasztronómiáról, valamint család- és településtörténetről is. Megtudtuk, a szakácskönyv kézirata 106 évvel ezelőtt készült el és néhány évvel ezelőttig egy rákosligeti padláson pihent. Majd elmondták, a történet azonban Kner Izidortól kezdődik, hiszen nélküle nem lett volna nyomda, és ilyen sikeres a családjának története. Kiderült az is, hogy miért épp Gyomán alapított nyomdát, és miként futtatta azt fel, tulajdonképpen a semmiből. Részletezték, nem volt elég csupán Kner Izidor vállakozókedve és ötletei, kellett hozzá még egy jó marketing érzék és szükség volt a vásárlóközönség megismerésére is. Mindezek megvoltak az alapítóban, amihez párosult a térség adottsága.

Hagyományosak, mégis különlegesek az ételek

A könyvbemutatón megtudtuk, az Árnyékporocska könyv emlékmondatai bepillantást adnak az ismeretlenség homályából éppen csak kiemelkedő nő és családja, a nagy múltú nyomdász- és művészdinasztia küzdelmes sorsába. Megismerkedtünk továbbá levelezési módjukkal, egymáshoz és a társasághoz fűződő viszonyukkal. Kiderült, Kner Piroska, Izidor húga ki szerette volna adatni a családi nyomdával szakácskönyvét, ám az valahogy mindig hátrébb sorolódott, végül a padláson kötött ki. Receptjei nagymamáink ízlését idézik meg, melyek nem sorolhatók az arisztokrata és a szegény konyhába sem. Sokkal inkább egy átlagos magyarországi nagy család szakácskönyvéről van szó, ami megmutatja, hogy mit kell enni az ünnepeken, amikor mindenki az asztalnál van, és azt is, hogy mit főztek a hétköznapokon, munka után, két-három családtagra.