Pelle István polgármester elmondta, hogy a Magyar Falu Program keretében a leendő pályázataik is napirendre kerültek. A temető rendezettebbé tétele, a polgármesteri hivatal elektromos hálózatának a korszerűsítése nagyon időszerűvé vált. A belterületi utak (Dankó, Irinyi) fejlesztése is jogos igénye a lakosságnak, tehát pályázat útján szeretnének ezekre forrásokat szerezni. Ezen az ülésen döntöttek a víziközművagyon átadásáról. Azt is megtudtuk, a katolikus templom felújítása is hamarosan elkezdődik a ­községben.