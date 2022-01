Gendrovits László és felesége, Éva az elsők között volt, aki az előzetes regisztráció és időpontfoglalás nélküli akcióban megkapta a koronavírus elleni védőoltást csütörtökön kora délután a békéscsabai kórház oltópontján. Mindketten a harmadik vakcinát vették fel, nem is volt kérdés számukra, hogy így védjék magukat, családjukat és környezetüket az alattomos betegség ellen. Remélik, hogy a túlnyomó többség hozzájuk hasonlóan gondolkodik, mert csak így lehet megfékezni a járvány terjedését, illetve legyőzni a vírust. A házaspár örömmel látta, hogy már az oltási akció első perceiben is mennyien érkeztek a csabai oltópontra. Ez is mutatja az emberek felelősségérzetét.