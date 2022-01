– A Bodoki-majorban olyan környezetet és szolgáltatásokat szeretnénk teremteni, amelyek az anyagilag szerényebb lehetőségekkel bíró családok számára is elérhetőek – mondták. Mint kiemelték, az elmúlt években azt látták, hogy a térségben élő családok részéről erre a fajta szabadidős szolgáltatásra komoly igény lenne. A programot egy olyan közel 2,3 hektáros területen kívánják megvalósítani, amelyen egykoron a híres folyószabályozó mérnök, Bodoki Károly birtoka állt. Az általa kialakított arborétum egy része jelenleg is megtalálható a területen, ami a környezetet rendkívül vonzóvá teszi. A telek mellett halad el az Élővíz-csatorna, míg a terület a közúttól 700 méterre helyezkedik el, és két irányból is megközelíthető. A telek fekvése, elhelyezkedése és mérete is alkalmas a projekt megvalósítására. Mint elárulták, komplex szolgáltatásokban gondolkodnak, amelyek részeként olyan fejlesztőparkot alakítanának ki, ami a fogyatékkal élő és a mozgásszervi problémákkal küzdő gyermekek számára nyújt majd szabadtéri fejlesztési lehetőséget úgy, hogy közben a család is aktív részesévé válik a programnak.