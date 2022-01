A hőmérsékleti viszonyok tekintetében is született érdekesség. Ezek az adatok csak egy hajszálnyival maradtak a sokéves érték alatt. Az esztendőben többségben voltak az átlagnál hűvösebb hónapok, de a melegebb hónapok is éppen akkora értékeket produkáltak, hogy a sokéveshez képest ne lehessen komolyabb lehűlésről beszélni. A legnagyobb eltéréseket negatív irányban 2021 áprilisa és májusa produkálta, de ez a tendencia 2021 tavaszának egészére is illik, hiszen mind a három tavaszi hónap átlag alatt végzett.