Az igényekhez igazítják szolgáltatásaikat

– Nagyszénáson e két intézmény reménységeink szerint sok nemzedéken át szolgálja majd az embereket – mondta a püspök, miután a szenvedélybetegek rehabilitációs intézetét is megáldotta. Lázár Zsolt az ünnepi program végén lapunk érdeklődésére elmesélte, az Ótemplomi Szeretetszolgálat idén 30 éves. Sokrétű diakóniai munkát végeznek munkatársaik, akiknek a képzésére nagy hangsúlyt fektetnek. Ennek is köszönhető, hogy fejlődésükhöz adottak a személyi feltételek. Számos szolgáltatásukkal megelőzték a kort, országosan élen és példával jártak.

– Telephelyekkel bővültünk, fejlesztettük az alapszolgáltatásokat, később elindítottuk a szenvedélybeteg-ellátást. Nem átvettük, hanem magunk alakítottuk a szolgáltatásainkat az igényekhez alkalmazkodva – tette hozzá az esperes. Bentlakásos idősotthonuk működik Szarvason, Csabacsűdön és mostantól Nagyszénáson.

– Szolgálatunk szakmai eredményeit más intézményeknek is átadjuk. Ez komoly felelősség. Előrelépésünk alapja, hogy mi is használjunk jó gyakorlatokat és mutassunk ezekre mi is példát.

A rendezvényen Nyemcsok János nagyszénási polgármester arra emlékeztetett, bárki volt a fenntartó, a szénásiak mindig magukénak érezték az idősotthont és a község határában lévő intézményt.

Ilyen szociális ellátórendszerrel csak kevés település büszkélkedhet – hangsúlyozta a település vezetője és megerősítette, minden együttműködésre nyitott az önkormányzat.