– Érintőlegesen már szólt a térség négy városáról.

– Meglátásom szerint minden város rengeteget fejlődött, egyenletesen léptek előre. Sarkadon a legnagyobb beruházást az iskolahálózat rendkívül komoly modernizálása jelentette, a település egyik közlekedésbiztonsági szempontból problémás helyén körforgalom létesült, közintézmények újultak meg, végéhez közelít a tanuszoda kivitelezése. Szeghalmon megújult a polgármesteri hivatal, a piactér, és más beruházások ügye is jól halad. Füzesgyarmaton fejlesztették a középületeket, így a közösségi házat, és nagyon fontos, hogy elkezdődött a városközpont rehabilitációja is. Vésztőn elkészült a polgármesteri hivatal nagyon fontos felújítása, a központi orvosi rendelő szintén megújult, és iskolafejlesztések is nagy erővel zajlanak.

– Az utak állapota örök kérdés. Mi várható ezen a téren?

– Tavaly év végén adtuk át az M44-es újabb szakaszát, amellyel még biztonságosabbá vált a közlekedés, és természetesen a gyorsforgalmi út gazdasági hatásairól sem szabad megfeledkezni. Ugyanakkor, ahogy a Lakitelek és Tiszakürt közötti szakasz átadásakor is elmondtam, az alsóbbrendű utak járhatóvá tétele, folyamatos javítása is kiemelt kérdés. Ezen a téren is voltak komoly előrelépések, de a munkát itt is folytatni kell, és valamennyi pályázati lehetőséget meg kell ragadni, hogy minél több út korszerűsítése történhessen meg.