Az emléktáblához elhelyezett koszorúval előttük és a polgári áldozatok emléke előtt tisztelegtek csütörtökön. A doni katasztrófa az egyik legsúlyosabb vereségként vonult be a magyar hadtörténelembe, és a második világháború magyar történetének meghatározó elemévé lett. Az áldozatok tiszteletére 2014 óta a helyi evangélikus gyülekezet szervez méltó alkalmat. Idén is sokan lerótták tiszteletüket az 1943-as doni áttörés áldozatainak az emléke előtt, az emlékezésen megjelentek a Magyar Tartalékosok Szövetsége Békés Megyei Szervezetének a tagjai is – tájékoztatott Szpisák Attila evangélikus lelkész.

Beküldött fotó